Alberto Matano, il gesto mai fatto a La vita in diretta “Oggi permettetemi di farlo”

Il conduttore de La vita in diretta fa un gesto ad inizio puntata mai fatto prima. Ecco cosa è accaduto nel corso della puntata di ieri.

Alberto Matano, uno dei più grandi conduttori di Rai 1 continua ad andare in onda con il suo programma, diventato un vero appuntamento per milioni di telespettatori. Anche ieri il giornalista ha condotto una puntata del suo talk show pomeridiano ed ha voluto ringraziare tutti gli inviati sparsi per l’Italia. Ad ogni modo, è stato un modo insolito per Alberto di aprire una puntata.

Alberto Matano apre la puntata de La vita in diretta in modo insolito

Alberto Matano, il conduttore di La vita in diretta ha voluto aprire la puntata del suo programma in modo insolito. Nella giornata di ieri, giovedì 15 giugno, il conduttore ha aperto la puntata ringraziando alcuni collaboratori, ovvero alcuni inviati che sono sparsi per tutta Italia e che sono pronti a raccogliere testimonianze, documenti e tanto altro per raccontare e documentare i fatti di cronaca. Nel corso della puntata di ieri, quindi, il conduttore si è reso protagonista di questo gesto che in realtà non aveva mai fatto prima, ringraziando anche il pubblico a casa che nonostante ormai siamo in estate, continua a seguire il programma non perdendosi una puntata.

Le parole di ringraziamento di Alberto Matano

“Eccoci qui. Ben tornati siamo come sempre in diretta per voi anche in questo giovedì e sono pronti soprattutto loro gli inviati che non smetterò mai di ringraziare così come, permettetemi di ringraziare anche voi, non lo faccio mai”. Queste le parole di Alberto Matano in diretta tv, che ha anche fatto un annuncio ovvero che il programma tornerà a settembre e dunque ha ufficializzato il fatto che ci sarà una nuova stagione.

Il programma tornerà a settembre?

Nonostante le tante novità annunciate per il prossimo anno, una certezza sembra esserci, ovvero la riconferma de La vita in diretta con al timone sempre Alberto Matano.“Il vostro affetto anche in questa coda finale del programma ci spinge a fare di più e meglio anche nella stagione che verrà.” Queste ancora le parole del conduttore sul finire della puntata.