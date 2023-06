Tiberio Timperi, la stoccata non passa inosservata “Bisogna fare pace col cervello”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi in attesa di tornare con Unomattina estate rilascia un’intervista molto interessante e da qualche anticipazione sul programma.

Tiberio Timperi in questi giorni è stato sotto accusa per via di un episodio che lo ha visto protagonista ad UnoMattina. Ad ogni modo, manca sempre meno al debutto di Unomattina estate su Rai 1 che proprio quest’anno presenterà una novità, ovvero tre conduttori. In attesa dell’inizio del programma, a rilasciare un’interessante intervista è stato proprio lui Tiberio.

Tiberio Timperi a pochi giorni dall’inizio di Unomattina estate rilascia un’intervista

Grande attesa per l’inizio di Unomattina estate che quest’anno vedrà al timone tre conduttori. Oltre a Tiberio ci saranno Serena Autieri e Gigi Marzullo. Ciascuno seguirà uno spazio della trasmissione diverso dall’altro. Il primo sarà intorno alle 9 circa e vedrà al timone Timperi che si occuperà di attualità. Successivamente sarà la volta di Autieri e Marzullo, per lo spazio denominato Unomattina estate show. Infine, nella terza parte tornerà Tiberio con Unomattina estate cronache, dove il conduttore parlerà appunto dei casi di cronaca del nostro paese.

Le parole del conduttore

In attesa dell’inizio della versione estiva del programma di Rai 2, a parlare è stato proprio Tiberio nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tele Sette. Il giornalista ha chiesto al conduttore che estate sarà e Tiberio, sottolineando di non poter avere delle certezze ha fatto le sue previsioni.“Mi auguro un’estate in cui si possa fare pace con il cervello. Ho come l’impressione che in termini di suscettibilità il tempo della pandemia abbia avuto un certo peso”. Queste le parole di Timperi il quale ha aggiunto che sicuramente la sua estate sarà fatta di lavoro, ma si augura che possa andare bene, così come qualche anno fa quando ha seguito la diretta quotidiana.

Le anticipazioni di Tiberio

Parlando dei suoi colleghi con cui condividerà questa esperienza ad Unomattina estate, Timperi ha detto “Con Serena c’è un rapporto di simpatia e con Gigi siamo amici di lunga data”.Stando alle anticipazioni di Tiberio, le puntate del programma saranno divise in tre parti e dunque i conduttori saranno tutti presenti nello stesso studio ma è come se in realtà saranno due programma differenti, il suo e quello condotto dagli altri due conduttori.