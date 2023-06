Bonolis e Bruganelli: “Non sembrano una coppia separata”, da chi arriva questa indiscrezione

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono davvero separati? Una foto di loro per le vie di Roma ha fatto sorgere qualche dubbio.

Si continua a parlare della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che giorno dopo giorno non convince. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della separazione, annunciata proprio dai diretti interessati che hanno rilasciato un’intervista molto interessante a Vanity Fair. Ad ogni modo, dopo la fine della loro relazione, durata ben 20 anni, dalla quale sono nati tre figli Silvia, Davide e Adele, i due hanno continuato a vedersi ed a mostrarsi, apparentemente, come marito e moglie tanto che il 14 giugno, giorno del compleanno di Paolo, i due hanno persino festeggiato insieme. Per questo e tanto altro, in molti parlano di un possibile ritorno di fiamma. Ma come stanno davvero le cose?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la notizia della separazione non convince

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati, eppure non si fa altro che vederli insieme sui social e non solo. Proprio qualche giorno fa, entrambi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Lo avevano anticipato che avrebbero continuato a frequentarsi, per amore dei propri figli, ma il loro comportamento non sembra convincere. Paolo ha festeggiato il compleanno lo scorso 14 giugno ed ha trascorso questa giornata proprio con lei, l‘ex moglie che tra l’altro gli ha fatto gli auguri in modo speciale sui social.

L’indiscrezione di Gente, ritorno di fiamma tra i due?

Da qualche ora, ci sarebbe un’indiscrezione che aleggia sui web, ovvero un possibile ritorno di fiamma tra i due. E’ stato il settimanale Gente a pubblicare alcune foto di Paolo e Sonia mentre camminano spalla a spalla e passeggiano per le strade di Roma.“A giudicare dalle apparenze i due non sembrano una coppia che ha appena annunciato al mondo di essersi separata… A vederli così paiono poco turbati dalla fine di un legame durato 26 anni”, si legge sulle pagine di Gente.

Paolo e Sonia insieme per il compleanno del conduttore e paparazzati a Roma

Nonostante la notizia della separazione, i due continuano ad essere paparazzati insieme e soprattutto in atteggiamenti abbastanza ambigui, tanto da pensare che forse possa esserci un ritorno di fiamma.“Viene spontaneo domandarsi: ma davvero è finita tra loro? Solo il tempo lo svelerà“, si legge sul giornale.