Alda D’Eusanio, un fiume in piena: “Sono stata rovinata dal GF Vip”

Alda D’Eusanio non si dà pace e, nonostante siano passati già alcuni anni, continua a parlare di quella vicenda che l’ha vista protagonista all’interno della casa del Grande fratello vip.

In questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in occasione della quale ha usato parole molto forti: “Sono stata rovinata dal GF Vip”.

Vediamo perchè ha detto quella frase e che altro ha aggiunto.

Alda D’Eusanio: “Al Grande Fratello Vip mi hanno rovinata”

Alda D’Eusanio ha concesso una lunga intervista al settimanale Nuovo, in occasione della quale ha raccontato cosa le è accaduto dopo che, da concorrente della casa del Grande fratello vip è stata cacciata per aver fatto delle dichiarazioni su Laura Pausini e su Adriano Aragozzini. Dopo l’espulsione, non è più comparsa in nessun’altro programma televisivo Mediaset.

E così, al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha dichiarato: “Io sono stata rovinata dal GF Vip…Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero”

E poi ha anche aggiunto: “Mi pento ancora oggi di aver accettato di partecipare al reality”.

Poi ha svelato che la produzione l’ha convinta quando l’ha adulata dicendole che in quel programma serviva una persona di un certo livello e, dunque, lei ha commentato così: “Probabilmente ho quindi accettato per vanità…E mal me ne incolse”.

E poi, ancora: “Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto”.

La D’Eusanio: “Mi hanno cacciato senza darmi la possibilità di dire una parola”

La D’Eusanio ha detto di aver trovato sgradevolissimo il modo in cui l’hanno cacciata: “Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola…”

A questo punto ha dichiarato di augurarsi di poter tornare in Rai: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole”.

Dopo quell’episodio del Grande fratello vip, la Rai l’ha accolta come ospite in due trasmissioni televisive, Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e I fatti vostri di Salvo Sottile e, per questo motivo, che la D’Eusanio si augura che da quello spiraglio si possa per lei spalancare un portone.