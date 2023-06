Alena Seredova si sposa con Alessandro, cosa fanno i figli di lei

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova e Alessandro Nasi convolano a nozze e lui sceglie i figli di lei come testimoni di nozze. Le immagini sui social.

Alena Seredova si è sposata nei giorni scorsi con Alessandro Nasi. Dopo la fine della storia con Gigi Buffon, l’ex modella si è rifatta una vita, legandosi ad un altro uomo, che da pochi giorni è diventato suo marito. I due si sono sposati lo scorso 17 giugno e con grande stupore si è visto che i due figli Luis e David nati proprio dal matrimonio con l’ex portiere sono stati i testimoni di nozze.

Alena Seredova si sposa con il manager Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono convolati a nozze lo scorso 17 giugno. Nei giorni antecedenti le nozze, l‘ex modella aveva dato delle anticipazioni ma non aveva detto che i suoi figli, avuti precedentemente dall’ex marito Gianluigi, avrebbero avuto un ruolo molto importante nella cerimonia. Luis e David, infatti, di 16 e 13 anni sono apparsi in un selfie con la loro mamma proprio alla vigilia delle nozze, proprio dopo gli esami di terza media e pronti per partire per una nuova meta. Quale? Luis e David insieme alla loro mamma erano pronti per partire alla volta di Noto.

I primi figli di Alena testimoni dello sposo

A volere come testimoni i due giovani è stato proprio il manager, compagno di Alena da circa nove anni. I due figli di Gigi e Alena sono stati così ripresi mentre accompagnano la loro mamma all’altare e nei giorni scorsi così la stessa Seredova ha pubblicato queste immagini, scrivendo nella didascalia “Testimoni dello sposo, mio tutto”. Diversi gli hashtag inseriti dalla stessa Alena che ha pubblicato diverse immagini dei due fratelli, elegantissimi con addosso un completo grigio con giacca, gilet e T-shirt con la scritta “The Alena cocktail club”. Queste immagini sono state prese d’assalto dai vari fan di Alena che hanno commento facendo tanti auguri e tanti complimenti all’ex modella ed al manager.

Tanti i messaggi per Alena ed il marito

“Bellissimo gesto nel prendere i ragazzi per testimoni dello sposo”, ha scritto un utente. E poi ancora “Siete una bella famiglia”, ha scritto un altro ancora. Insomma, tantissimi messaggi così per Alena che dopo aver tanto sofferto per la fine della storia con Gigi, adesso ha ritrovato l’amore, il sorriso ed anche la serenità.