Roberta Bruzzone diretta su Ballando: “Ho detto no perchè preferisco altri tipi di trasmissioni”

Roberta Bruzzone dice addio a Ballando con le stelle e svela il motivo. La criminologa rilascia questa intervista.

Si comincia a parlare della prossima edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e che va in onda tutti tutti i sabati a partire dall’autunno. A parlare in questi giorni è stata Roberta Bruzzone, la nota criminologa, la quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiegando il motivo per cui non prenderà più parte al programma. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la Bruzzone?

Roberta Bruzzone parla del suo futuro professionale

Roberta Bruzzone, nota criminologa italiana e famoso personaggio televisivo degli ultimi anni, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Diva e Donna. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato del suo lavoro ed anche di alcuni casi di cronaca, quelli più discussi delle ultime settimane. Poi, ad un certo punto la nota giornalista non ha voluto nascondere il fatto che non sarà più presenza a Ballando con le stelle, sottolineando che è stata solo una sua decisione e niente di più. “Ho scelto di non andarci più perchè non ero più stimolata”, ha detto la Bruzzone.

Ecco perchè ha detto addio a Ballando con le stelle

Nel corso della stessa intervista, poi, la criminologa ha raccontato la sa esperienza all’interno del programma di Milly, spiegando che si è tanto divertita, ma di aver scelto di fare qualcosa di più qualificato per la sua professione.“E’ stata un’esperienza gradevole ed interessante, ma preferisco stare in tv in maniera più qualificata per esempio in trasmissioni come Ore 14 o La vita in diretta…”. Queste ancora le parole della Bruzzone che è da mesi ormai ospite fissa della trasmissione ore 14 di Milo Infante, dove parla dei fatti di cronaca più rilevanti del nostro paese.

I programmi per questa estate

Infine, il giornalista ha chiesto quali saranno i programmi per questa estate che è appena iniziata. La criminologa ha confessato di essere pronta ad andare in Sardegna, dove ha una frase.“Ho solo voglia di riposarmi: è stato un anno tostissimo tra consulenze, casi e tv…Ogni anno mi ripropongo di rallentare, ma è sempre peggio…”, queste le parole della criminologa.