Bruganelli e Bonolis separati ma in vacanza vanno insieme, le foto da Formentera fanno impazzire i fan della coppia

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno trascorrendo insieme alcuni giorni di vacanza a Formentera, e la speranza dei fan è che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma.

E’ già trascorsa qualche settimana da quando Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato ai fan la fine del loro matrimonio. Ma nonostante ciò sono molti coloro che ancora sperano in un ritorno di fiamma. Ad alimentare tale speranza è anche il fatto che l’ex coppia viene spesso avvistata insieme, anche in vacanza.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in vacanza a Formentera

Quando Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la fine del loro matrimonio hanno voluto chiarire, fin da subito, di non avere alcuna intenzione di interrompere i loro rapporti. Ma di voler continuare ad avere un rapporto civile, anche per il bene dei loro figli. I due infatti in diverse occasioni sono apparsi vicini e affiatati, e proprio a proposito di Bonolis sono molti coloro che sostengono che il conduttore sia ancora tanto innamorato della Bruganelli. Nelle scorse ore intanto proprio l’ex opinionista del GF Vip ha condiviso sui social una serie di storie in compagnia di alcuni amici ma non solo. Nelle storie è comparso anche Paolo Bonolis insieme al quale si trova in vacanza a Formentera. Un viaggio insieme ad alcuni amici, tra cui il regista Roberto Cenci, organizzato proprio per festeggiare la fine delle riprese di Ciao Darwin.

Ultima edizione di Ciao Darwin per Bonolis

Da qualche giorno è stata diffusa la notizia secondo la quale la prossima sarà l’ultima edizione di Ciao Darwin per Paolo Bonolis. Il conduttore, che per tanti anni ha intrattenuto i telespettatori insieme al collega e amico Luca Laurenti, è pronto quindi a dire addio ad una delle sue trasmissioni più celebri ed amate. A rincuorare i fan è la notizia del doppio appuntamento con la trasmissione. Infatti Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 in autunno ma anche in primavera.

L’addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti al GF Vip

Anche per Sonia Bruganelli sono previsti dei cambiamenti. Infatti né l’ex moglie di Bonolis e nemmeno la celebre artista Orietta Berti torneranno a ricoprire il ruolo di opinioniste al GF Vip. Al loro posto arriveranno quindi altre persone ma al momento i loro nomi non sembrerebbero essere chiari al contrario di quelle che sono state le richieste fatte da Pier Silvio Berlusconi al conduttore Alfonso Signorini. Oltre che un’edizione mista la prossima dovrà anche essere senza eccessi e volgarità. La Bruganelli quindi dopo due anni è pronta a tornare a lavorare dietro le quinte.