GF Vip, Daniele fa pace con Oriana ma sui social diventa una furia

Daniele Dal Moro nelle scorse ore ha rivelato di avere chiarito con Oriana Marzoli ma allo stesso tempo ha colto l’occasione per rivolgere un duro attacco ad alcuni ex gieffini.

Da quando Daniele Dal Moro è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip si è trovato spesso a far parlare di se. Nelle scorse ore, dopo aver annunciato la fine della relazione con Oriana Marzoli, è tornato a parlare sui social facendo nuove rivelazione e scagliandosi contro alcuni ex gieffini. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Pace fatta tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli?

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme ad alcune ex gieffine ovvero Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Giaele De Donà. La vacanza però non si è conclusa nel migliore dei modi ed infatti proprio Oriana e Daniele si sono resi protagonisti di un’accesa discussione in seguito alla quale il veronese ha deciso di annunciare la fine della loro storia d’amore. “Tra lei e me è finita senza possibilità di ritorno” ha scritto Daniele dopo la lite invitando i suoi fan a non rivolgergli delle domande su Oriana. Nelle scorse ore però è tornato a parlare della questione su Twich rivelando di aver chiaro con la Marzoli e di avere intenzione di incontrarla per parlare ancora.

Daniele contro alcuni ex gieffini

Daniele ha poi proseguito scagliandosi contro alcuni ex gieffini nei confronti dei quali ha espresso delle parole abbastanza dure. Ha rivelato di non voler dire molto solo per rispettare la richiesta di Oriana precisando però che in caso contrario non avrebbe avuto alcun problema a farlo. Daniele si è definito una persona buona che però quando si arrabbia non riesce a rimanere in silenzio. Ha poi parlato dell’amicizia affermando che non è solo una parola ma bisogna dimostrarla con i gesti.

Le dure parole dell’ex vippone

Dopo aver rivelato di non essersi mai intromesso in certe situazioni e di aver sempre cercato di aiutare gli altri ecco che Daniele ha proseguito il suo sfogo precisando che invece, al contrario, di lui hanno sempre parlato tutti. “E ora che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché nella casa del GF Vip le persone che ci giravano intorno per fare da paceri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti”. Queste le parole espresse dall’ex vippone che dopo aver precisato “Non rompetemi più” ha invitato tutti a farsi gli affari propri e a non intromettersi nella sua vita perché si è tanto stancato. Ma, a chi erano rivolte le sue parole? Al momento non sembrerebbe essere chiaro.