Amici, lite tra Wax e Maria De Filippi: lui rivela tutta la verità

Il giovane artista Wax, noto grazie alla sua partecipazione ad Amici 2023, ha raccontato qual è stato il reale motivo che ha portato allo scontro con Maria De Filippi.

Uno dei protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato sicuramente il giovane cantante Wax. E proprio quest’ultimo nel corso di una recente intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel format ‘Dimmi Di Te’ ha rivelato quali sono stati i reali motivi che hanno provocato il litigio con Maria De Filippi durante il provino. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La verità dietro al litigio tra Wax e Maria De Filippi

Maria De Filippi è una conduttrice molto amata e per tale motivo seguita da un vasto pubblico. Una donna apprezzata non solo per il suo talento ma anche per la sensibilità che la contraddistingue e per la sua simpatia. Nel corso della prima puntata di Amici 2023 la conduttrice ha rivelato di aver litigato con uno degli allievi, ovvero Wax, durante il provino. Senza però svelare nel dettaglio il motivo del litigio. A farlo è stato il diretto interessato di recente, e di preciso all’interno del format ‘Dimmi Di Te’. Alla Cuccarini il giovane cantante ha raccontato la verità su quanto successo ammettendo le sue colpe. Wax ha infatti raccontato di essersi presentato ai provini in modo arrogante e di essersi tolto le scarpe perché lui ama cantare a piedi nudi. Il giovane artista ha poi proseguito rivelando di essersi rivolto ai presenti affermando “Buongiorno alle signorine”, e tra queste signorine c’era anche la De Filippi.

Il racconto del giovane artista

Ma non è finita qui, Wax ha poi raccontato che lo scontro con la conduttrice è arrivato poco dopo ovvero quando ha scoperto che avrebbe dovuto rispondere a delle domande. Le sue parole sono state “‘bene, adesso quindi dovrei rispondere a queste domande”. Parole che non sono state ben interpretate dalla De Filippi che stando a quanto raccontato da Wax sembrerebbe aver risposto “‘guarda, sinceramente a uno che mi risponde in questa maniera non lo faccio nemmeno continuare a cantare’”. In seguito a tali parole espresse dalla De Filippi ecco che Wax ha deciso di chiedere scusa e per tale motivo gli è stata data la possibilità di esibirsi.

Il rapporto oggi tra Wax e la De Filippi

Oggi Maria De Filippi e Wax sono uniti da un bel rapporto. E proprio alla conduttrice il giovane artista ha voluto dedicare una canzone rivelando di averlo fatto proprio perché è una persona che stima da sempre. Ma non solo, Wax ha poi concluso il suo intervento sulla questione sottolineando che lui a Maria De Filippi e alla sua trasmissione deve tanto.