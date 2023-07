Noemi Bocchi posta una foto identica a una postata da Ilary Blasi, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Noemi Bocchi nelle scorse ore ha condiviso sui social una fotografia molto simile a quella postata alcuni giorni fa da Ilary Blasi. E per tale motivo è finita al centro di alcune critiche.

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio non è passato giorno in cui non si siano trovati al centro del gossip. E molto spesso a finire al centro dell’attenzione mediatica sono anche i loro nuovi amori ovvero Bastian Muller e Noemi Bocchi. Proprio quest’ultima nelle scorse ore ha condiviso un post che sta facendo tanto discutere. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Noemi Bocchi al centro del gossip

Da quando Francesco Totti ha annunciato al mondo intero di aver ritrovato la felicità e la serenità al fianco di Noemi Bocchi sono stati molti coloro che non hanno perso l’occasione per fare dei continui paragoni tra quest’ultima e l’ex moglie. Entrambe infatti oltre ad essere delle belle donne sono bionde. E per molti Noemi altro non è che la copia della Blasi. Proprio per tentare di mettere un freno a tali paragoni è intervenuto alcuni mesi fa lo stesso Francesco Totti rivelando che in realtà le due donne sono molto diverse tra di loro. Ma nonostante ciò sono molti coloro che ancora oggi non perdono occasione per paragonarle.

Il post social che ha provocato la reazione del mondo del web

Proprio di recente Noemi Bocchi ha condiviso nelle sue storie su Instagram una particolare fotografia che ha provocato la reazione del popolo del web. Nella fotografia in questione la Bocchi appare seduta all’interno di un jet privato, con sulla testa un cappello da cowboy e lo sguardo rivolto fuori dal finestrino. Peccato che alcuni giorni fa anche Ilary Blasi ha condiviso una fotografia molto simile. Anche l’ex moglie di Totti infatti si trovava all’interno di un jet privato e anche lei nella fotografia in questione aveva lo sguardo rivolto fuori dal finestrino.

L’accusa dei followers alla compagna di Totti

L’immagine postata da Noemi Bocchi è quindi molto simile a quella postata da Ilary Blasi in viaggio insieme al suo Bastian in direzione Rio. Proprio per tale motivo molti followers hanno colto l’occasione per rivolgere delle critiche alla compagna di Totti accusandola di voler copiare la Blasi. Molti altri invece si sono posti delle domande. E di preciso si sono chiesti se si è trattata di una semplice casualità o se davvero l’intento di Noemi era quello di imitare oppure sfidare l’ex moglie del Capitano. Purtroppo però rispondere a tale domanda non è possibile.