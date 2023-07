Viva Rai2!, Fiorello in forse, i vertici Rai: “Si potrà fare solo ad una condizione”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Sergio nelle scorse ore è intervenuto sulla questione legata al possibile ritorno in Rai di Fiorello con Viva Rai2 rivelando che vi sono alcuni problemi con i condomini di Via Asiago.

In questi giorni non si fa altro che parlare di quelli che saranno i programmi che le diverse reti proporranno ai telespettatori nel corso della prossima stagione televisiva. E proprio nelle scorse ore ha avuto luogo la presentazione dei palinsesti Rai di cui si sta tanto parlando. Il motivo? L’assenza di Viva Rai2! ovvero il programma della mattina condotto da Rosario Fiorello. Si farà oppure no? A tale domanda ha risposto Roberto Sergio. Vediamo in che modo.

La verità sulla nuova edizione di Viva Rai2!

Nella mattina di oggi, venerdì 7 luglio, si è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Diversi i nomi e le trasmissioni annunciate, ma molti dei giornalisti presenti oltre a quelli collegati in streaming si sono posti delle domande su un nome che invece non è stato fatto. Ovvero quello di Rosario Fiorello e della sua trasmissione Viva Rai2!. Un programma arrivato all’improvviso su Rai 2 e che ha dato la possibilità alla rete di ottenere degli ascolti incredibili. Infatti proprio Rai 2 grazie a Fiorello è passata, nella fascia del mattino, da uno share dell’1% ad uno share del 22,9% nel corso dell’ultima puntata con 1.126.000 spettatori. Fiorello quindi tornerà nel corso della prossima stagione televisiva oppure no? A rispondere a tale domanda è stato Roberto Sergio rivelando che ad oggi la trasmissione condotta dal noto showman non è presente nel palinsesto.

Le parole di Roberto Sergio su Viva Rai2! e Fiorello

Roberto Sergio ha voluto ringraziare Rosario Fiorello per essere riuscito a realizzare “un programma innovativo, uno show da prima serata alle 7 del mattino”. Ha poi proseguito precisando che anche se non è presente nel palinsesto in realtà la Rai ha voglia di continuare con Viva Rai2!, ma il problema è che Via Asiago non appartiene solamente alla Rai. “Ci sono i condomini con i quali cercheremo di parlare perché Fiorello è un uomo Rai e io lo voglio fortemente“, queste le parole con cui l’amministratore delegato Rai ha concluso il suo intervento.

Il commento di Fiorello al Tg 2 Post

Lo stesso Rosario Fiorello è di recente intervenuto sulla questione. Nello specifico ospite al Tg 2 Post il celebre showman ha rivelato di non sapere se ci sarà o no un’altra edizione del suo programma a causa di alcuni problemi legati al vicinato. Fiorello a tal proposito ha raccontato che molti residenti si sono lamentati a causa dei rumori e della confusione presente nel quartiere fin dalle prime ore del mattino. Ha voluto sottolineare di capire i vicini ma allo stesso tempo ha voluto precisare di credere che Viva Rai2 “o si fa in via Asiago o non si possa fare in nessun altro luogo”. Per scoprire quindi se ci sarà o no una nuova edizione del programma non ci rimane che attendere ulteriori informazioni.