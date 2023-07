Estate in diretta, Nunzia De Girolamo non si nasconde “Sono in ansia”

0 SHARES Condividi Tweet

Estate in diretta, la conduttrice Nunzia De Girolamo si dice in ansia, ma per quale motivo? Ecco le sue parole.

Nunzia De Girolamo ha debuttato in questi giorni con il programma Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini. Sicuramente si tratta di un’occasione molto importante per lei, così come ha riferito nel corso di un’intervista che ha rilasciato alcune settimane fa. La conduttrice ha accettato con entusiasmo questa proposta, ad ogni modo si è detta anche piuttosto in ansia e preoccupata. Ma per quale motivo? Ecco cosa ha riferito la conduttrice nel corso di una recente intervista.

Nunzia De Girolamo al timone di Estate in diretta

Nunzia De Girolamo è la nuova conduttrice di Estate in diretta, il programma che la vede al fianco di Gianluca Semprini. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a DiPiù Tv, la conduttrice ha ammesso di aver accettato questo progetto con grande entusiasmo ma ha anche ammesso di essere abbastanza in ansai. Nunzia ha il pensiero alla figlia ed al fatto che per via del lavoro non potrà trascorrere molto tempo con lei, che starà con i nonni e poi andrà in vacanza con il marito, Francesco Boccia.

L’ansia della conduttrice

“Non nascondo che sono un po’ in ansia per questo. Francesco non è abituato a stare tanto tempo da solo con nostra figlia. Io sono una mamma super attenta, lui la lascia libera, senza preoccupazioni”. Queste le parole della conduttrice che è felice di poter lavorare in questi mesi estivi nel programma di Rai 1. Nel corso dell’intervista Nunzia De Girolamo ha confermato di essere felice di poter trascorrere l’estate a lavorare in tv, visto che potrà anche occuparsi di attualità, cronaca e temi social e questo pare fosse uno dei suoi più grandi sogni.

Dopo Ciao Maschio, le grandi novità per la conduttrice

Dopo diverso tempo trascorso alla conduzione di Ciao Maschio, adesso per Nunzia si aprono nuovi scenari.“Finalmente intervisterò anche le donne, potrò esplorare anche la galassia femminile. E sono certa che sarà bellissimo perché le donne hanno meno remore a raccontarsi e a mettersi a nudo”. Queste ancora le parole della conduttrice.