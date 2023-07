Pomeriggio 5, Myrta Merlino non si trattiene: “Con me non non ci sarà quel tipo di tv”

0 SHARES Condividi Tweet

Una vera rivoluzione quella annunciata da Myrta Merlino per Pomeriggio 5. La sostituta di Barbara D’urso rilascia un’intervista molto interessante.

Barbara D’Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5 e la notizia è arrivata ormai circa una settimana fa. La prossima stagione del programma di Canale 5 sarà condotta da Myrta Merlino, la conduttrice che qualche mese fa aveva lasciato il suo programma condotto su La7. Ebbene, tante le novità annunciate proprio dalla stessa Merlino per quanto riguarda il programma del pomeriggio di Canale 5. Ma cosa ha riferito la nota conduttrice?

Barbara D’Urso sostituita da Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso è stata ufficialmente sostituita da Myrta Merlino. Tanti i cambiamenti annunciati proprio dalla stessa presentatrice nel corso di un’intervista che ha rilasciata a La Stampa. Sicuramente su un punto Myrta è stata abbastanza schietta e sincera, ovvero il fatto di non voler assolutamente fare trash. “Sarà il nuovo pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare”, ha detto la conduttrice la quale ha però fatto una premessa, ovvero che ci sarà anche spazio per le notizie leggere nel suo programma. “Ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”.

La conduttrice annuncia le novità del pomeriggio di Canale 5

Nel corso dell’intervista Myrta Merlino ha precisato che PierSilvio Berlusconi ha fatto di tutto per convincerla a prendere il posto di Barbara D’urso nel programma pomeridiano di Canale 5. “Ragione e sentimento possono stare nello stesso programma”, ha poi aggiunto la conduttrice la quale ha fatto sapere di essere pronta ad affrontare questa esperienza con grande umiltà.

Niente tv trash, spettacolarizzazioni e la frecciatina alla D’Urso

Ad un certo punto dell’intervista, è sembrato che la conduttrice abbia lanciato una frecciatina alla D’Urso, che in genere nelle puntate di Pomeriggio 5 faceva riferimento al telespettatore medio e molto più nello specifico alle casalinghe. “Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”. La presentatrice è stata abbastanza chiara su questo cambio di rotta ed ha assicurato al suo pubblico serietà e nessun tipo di spettacolarizzazione. “Mi piace di più la parola scoop, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi di tabloid, certamente”.