Michelle Hunziker pubblica una foto del suo outfit per andare ad un matrimonio e il web la ricopre di critiche

Michelle Hunziker, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è anche molto seguita per i suoi outfit che sono fonte di ispirazione per tantissime ragazze. La Hunziker, spesso, sui social, pubblica anche dei video in cui si trucca e dispensa consigli di ogni tipo che sono sempre molto seguiti e apprezzati. Ma, qualche giorno fa, per andare ad un matrimonio, ha scelto il total black e questa scelta non è stata affatto apprezzata, anzi, per lei ci sono state valanghe di critiche e qualcuno è andato giù anche molto pesante. Ricordiamo che la Hunziker è anche la ex moglie di Tomaso Trussarsi e, come tale, da lei il popolo del web si aspetta sempre uno stile impeccabile e, forse anche per questo motivo, la sua scelta è stata ancora più criticata. Ma vediamo cosa è accaduto e, soprattutto, cosa le è stato detto.

Michelle Hunziker pubblica una foto dell’outfit con cui andrà ad un matrimonio

Michelle Hunziker è stata invitata ad un matrimonio da una coppia di amici a Roma e, sul suo profilo social che può vantare circa 6 milioni di followers, ha pubblicato la foto del suo outfit, un abito lungo nero, scarpe con tacco alto e accessori in oro. I capelli mossi e il viso leggermente truccato. Per il trucco, la Hunziker spesso ha pubblicato dei tutorial mostrando come sia lei stessa a prendersi cura del suo viso e a saperci anche fare molto bene con trucchi che sponsorizza lei stessa.

Le reazioni del popolo del web a quelle foto dell’outfit

Appena pubblicate le foto, la Hunziker è stata sommersa dai commenti che non sono stati tutti positivi come spesso le accade ogni qualvolta che pubblica delle foto.

Infatti, le è stato detto che non ha rispettato il bon ton previsto per i matrimoni che prevede che gli invitati non indossino né abiti bianchi per non mettere in ombra la sposa né, tantomeno abiti neri che si addicono a tutt’altro tipo di cerimonie.

La Hunziker non ha commentato in alcun modo le critiche che le sono piovute addosso, né pare che le stesse la abbiano influenzata in alcun modo tanto d farle cambiare idea.