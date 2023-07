Report al posto di Che tempo che fa, Ranucci diretto: “Rimpiazzerò Che tempo che fa e non ve lo farò rimpiangere”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai i palinsesti della Rai sono stati resi ufficiali e non c’è più alcun dubbio su chi è rimasto in azienda e chi è andato via o è stato mandato via. Tra i nomi che hanno fatto più scalpore che hanno abbandonato la Rai, c’è stato certamente quello di Fabio Fazio che poi è stato anche il primo e poi, a seguire, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata ecc. Ora si è saputo, appunto con l’ufficialità dei palinsesti che Che tempo che fa, lo storico programma di Fabio Fazio che non andrà più in onda la domenica sera su Rai tre perchè Fazio è passato a Discovery, sarà sostituito da Report di Ranucci che ha voluto fare in commento su questa sua nuova sfida. Vediamo cosa ha detto.

Sigfrido Rinucci: “Cercheremo di rimpiazzare ‘Che tempo che fa’ senza farlo rimpiangere troppo”

Rinucci, dopo l’ufficialità dei palinsesti Rai, ha rilasciato una dichiarazione molto esplicita che non lascia dubbi o fraintendimenti su quello che sarà l’intento del suo programma e ha detto così: “Cercheremo di rimpiazzare ‘Che tempo che fa’ senza farlo rimpiangere troppo ma sia chiaro: non faremo ‘Report che fa”.

E poi ha aggiunto: “Report torna alla domenica. Io non ero molto convinto. L’azienda ci ha chiesto di colmare questo vuoto. Un vuoto importante, perché Fabio Fazio è un grande autore, ha scritto una pagina importante della televisione”.

Federico Quaranta che sempre la domenica andrà in onda con Il provinciale, invece non è stato affatto daccordo con l’idea di prendere il posto di Fabio Fazio perché per lui “Il Provinciale” e “Che tempo che fa” non hanno nulla in comune: “I nostri programmi non sono paragonabili, io non rimpiazzo nessuno”.

Però, Ranucci ha voluto precisare: “Ho chiesto garanzie al gruppo di lavoro che ha dato tantissimo al servizio pubblico. In Rai libertà di espressione”.

Rai1, innovazione si, innovazione no

Nonostante i vari addi che ci sono stati, pare che alla fin fine non ci sia stato tutto questo stravolgimento che si era paventato.

Ciò che cambia, infatti, è la programmazione di Reazione a catena che andrà in onda fine a fine anno per poi dare spazio a L’Eredità. A Unomattina ci saranno Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

Affari Tuoi torna con Amadeus al posto de I Soliti Ignoti, a Unomattina in Famiglia approda Beppe Convertini che prende il posto di Tiberio Timperi che condurrà I Fatti Vostri.

Il sabato ci saranno Elisa Isoardi e Monica Caradonna a condurre Linea Verde Life.