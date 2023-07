Barbara d’Urso, in una foto rifà il gesto delle mani giunte come al funerale di Berlusconi, si scatena il caos a Mediaset, lei interviene come una furia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso è finita, ancora una volta, nel mirino del gossip dopo che in rete è circolata una sua foto mentre, ad una festa privata, imita la stessa posa, poi diventata virale, della preghiera in chiesa durante il funerale di Silvio Berlusconi.

E’ stata così attaccata duramente e lei è intervenuta sui social come una furia. Vediamo cosa è accaduto.

Barbara d’Urso ad una festa privata imita la sua stessa posa durante la preghiera ai funerali di Silvio Berlusconi

Qualche ora fa, ha iniziato a girare in rete una foto che ritrae Barbara d’Urso che imita sè stessa nella posa della preghiera che ha fatto durante il funerale di Silvio Berlusconi.

E’ accaduto che invitata al compleanno di una giornalista de Il Messaggero, Annalia Venezia, ha scattato con alcuni amici una foto mentre rifà il verso a sè stessa nel momento della preghiera al funerale di Silvio Berlusconi. Il giornalista Giuseppe Candela ha riferito così: “Immagine che in poco tempo è finita nelle chat di tanti addetti ai lavori, raggiungendo i piani alti di Cologno Monzese. Con tutte le ricostruzioni del caso, anche quelle più pesanti”. E poi Candela ha anche aggiunto: “La conduttrice e la giornalista ritengono la foto una goliardia nata in privato e finita in pubblico, totalmente slegata dalle ragioni della fine del rapporto della d’Urso con Mediaset”.

Barbara d’Urso sui social si infuria

Dopo tutta la tempesta che si è scatenata sui social, Brabar d’Urso è intrevenuta con un cominicato su twitter: “Era un modo per prendere in giro me stessa, senza alcun intento offensivo … non ha nulla a che vedere con il mio addio a Mediaset”.

E poi ha continuato a difesa di sé stessa: “Il tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice. Un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco”.

E poi, ancora: “Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata con amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro”.

La d’Urso non si ferma e continua nella sua difesa: “Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratorio e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede. Questo era uno scatto strettamente privato, che non sarebbe dovuto diventare pubblico, come dimostra la presenza vicino a me di una persona strettamente legata all’azienda per la quale lavoro. È fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa e i suoi funerali, portando addirittura la gente a credere che la volontà di lasciarmi a casa senza preavviso sia collegata a questo episodio, che risulta essere completamente sconnesso”.