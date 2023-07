Elettra Lamborghini, che dieta ha seguito che le ha fatto perdere 7 kg in due settimane

0 SHARES Condividi Tweet

Elettra Lamborghini ha un fisico invidiabile, la cantante ha perso 7 kg in due settimane ma come ha fatto?

Elettra Lamborgnini, la ricca ereditiera è anche una cantante italiana la quale ogni anno firma dei grandi successi. Lo stesso sta facendo questa estate 2023, con il brano Mani in alto, diventato già un tormentone estivo. Ad ogni modo, in questi anni Elettra ha subito un cambiamento notevole parlando del suo aspetto fisico. Prima era un pò più in carne, mentre in queste settimane ha mostrato un fisico abbastanza asciutto e tonico. Ma che dieta ha fatto?

Elettra Lamborghini, la cantante sempre più bella e sensuale

Elettra Lamborghini, nota cantante italiana in questi anni è riuscita ad affermarsi nel mondo della musica italiana, firmando estate dopo estate dei tormentoni. Icona di femminilità e soprattutto di sensualità, Elettra negli anni ha cambiato modo di approcciarsi al suo pubblico. Se in un primo momento poteva apparire e sembrare eccessiva e appariscente, con il tempo ha cambiato modo di porsi anche se non ha mai tralasciato il suo lato più provocatorio. Va anche detto che nel tempo Elettra è cresciuta, si è anche sposata con il dj Afrojack ed anche questo avrà influito parecchio.

La cantante ha perso 7 chili in due settimane, ma come?

Molti hanno notato una perdita di peso in questi ultimi tempi, ed in molti si chiedono che tipo di dieta Elettra abbia fatto per essere così in forma. Pare che la stessa abbia confessato di aver perso 7 chili in due settimane, ma come? Da anni la cantante segue una dieta vegetariana, mangiando molti cibi a base di proteine e di fibre, diminuendo i carboidrati.

In cosa consiste la dieta di Elettra?

Questa dieta si divide in 5 pasti, un primo fatto al mattino, una a colazione a base di avena, frutta o biscotti d’avena accompagnati da un bicchiere di latte di soia. Lo spuntino della mattina prevede un’insalata mista, con arancia, carote, pomodorini e 50 grammi di cubetti di tofu. A pranzo 80 grammi di riso integrale bollito con 40 grammi di ceci, un’insalata mista e 30 grammi di pane integrale. Per la merenda Elettra opta per della frutta secca, come anacardi o noci ed un bicchiere di latte di soia. A cena poi due hamburger di soia o di farro con broccoli, o altri alimenti proteici accompagnati da un’insalata verde con pomodori secchi, carote e olive. Ovviamente a tutto questo Elettra ha sempre abbinato attività fisica, che ha aiutato la cantante a raggiungere il suo risultato nel più breve tempo possibile.