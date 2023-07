Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino seduti vicini, riesplode il gossip di qualche estate fa

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sempre più vicini. I due paparazzati alla presentazione dei palinsesti Rai, lui senza fede al dito.

Stefano De Martino torna ad essere protagonista del gossip dopo quanto accaduto qualche tempo fa. Insieme a lui però, anche una donna e non stiamo parlando della moglie Belen Rodriguez. Stefano è il protagonista di un nuovo gossip insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi. I due erano molto vicini durante la presentazione dei palinsesti della Rai, visto che entrambi sono entrati a far parte di questa azienda, dopo aver lavorato per diverso tempo a Mediaset. Un pò di tempo fa i due erano stati al centro del gossip per via di una presunta relazione tra i due, smentita categoricamente dai diretti interessati. Ma cosa sta succedendo adesso?

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi vicini vicini alla presentazione dei palinsesti Rai

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono di nuovo protagonisti del gossip. Entrambi volti di punta della prossima stagione della Tv di stato, durante la presentazione dei palinsesti Rai nei giorni scorsi sono apparsi molto vicini e questo ha destato qualche sospetto. Ma non finisce qui, visto che Stefano si sarebbe presentato all’evento senza la fede matrimoniale al dito, cosa che ha destato parecchi sospetti.

L’ex ballerino senza fede al dito, impazza il gossip

Non dovrebbero esserci problemi di coppia con Belen, visto che proprio prima di arrivare a Milano per l’evento in questione, l’ex ballerino ha trascorso dei giorni in barca alle isole Pontine proprio insieme alla moglie Belen. Anche in barca Stefano aveva la fede, anello che è poi scomparso il 7 luglio durante la permanenza di Stefano a Napoli. Potrebbe anche essere che Stefano lo abbia tolto per qualche motivo specifico e dimenticato poi di indossarlo.

Diva e Donna e l’indiscrezione sulla crisi tra Belen e Stefano

Ad ogni modo, Diva e Donna qualche giorno fa aveva parlato di una crisi tra Stefano e Belen e di una gita ( quella in barca) per tentare di ricucire il loro rapporto. Insomma, non sappiamo cosa stia accadendo nella vita di Stefano e di Belen, ma nel frattempo impazza il gossip sull’ex ballerino e Alessia Marcuzzi e la loro “vicinanza” sospetta.