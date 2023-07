Alberto Matano a ruota libera su Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso: “Myrta Merlino per avere un programma più simile al mio”

0 SHARES Condividi Tweet

A settembre, nonostante l’arrivederci della d’Urso al suo pubblico durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, non ci sarà più Barbara ma Myrta Merlino. La sostituzione ha lasciato tutti senza parole, a cominciare dalla stessa conduttrice che ha detto che non si aspettava di essere cacciata senza preavviso e, pertanto, di non essere riuscita nemmeno a salutare il suo pubblico.

Ma ora i giochi sono fatti e non ci sono più dubbi su chi la sostituirà. Myrta Merlino, recentemente, in occasione di un’intervista rilasciata proprio per dire la sua su questo nuovo impegno, ha detto che “la casalinga di Voghera non ci sarà più”, con un chiaro riferimento proprio allo spettatore medio della d’Urso.

A dire la sua su questa new entry e soprattutto a dire la sua sulla nuova conduzione del programma concorrente, è stato Alberto Matano. Vediamo cosa ha detto.

Albero Matano: “Con Myrta Merlino il programma sarà più simile al nostro”

Alberto Matano ha detto la sua, senza filtri, sulla conduzione di Myrta Merlino al posto di Barbara d’Urso in occasione di un’intervista rilasciata a Superguida Tv: “Se mi è dispiaciuto l’addio di Barbara a Mediaset? Siamo stati sempre competitor con molto rispetto reciproco. E’ evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto più giornalistico. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

Alberto Matano parla del suo futuro alla conduzione di Vita in diretta

Alberto Matano ha anche parlato del suo futuro in televisione e ha detto, con molta franchezza: “Se ho mai provato stanchezza e ho pensato a un addio? Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Però, voglio dire che sono abituato a ragionare mai a lunga prospettiva, ma a vedere giorno per giorno quello che succede. La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so se sarà La Vita in Diretta o altro, ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho. Quindi vedremo quello che accadrà”.

E poi ha anche aggiunto: “La prima serata? Di salti ne ho fatti tanti ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa”.