Gerry Scotti non usa mezzi termini: «I miei colleghi? Da parte loro solo silenzio tranne Michelle Hunziker”

Gerry Scotti è un fiume in piena quando parla della nuova avventura in cui si è lanciato con tantissimo entusiasmo ma non nasconde anche un po’ di amarezza nel non avere nessun supporto né tantomeno alcun incoraggiamento da parte dei suoi colleghi. Vediamo cosa ha raccontato.

Gerry Scotti: “Mi sto divertendo tantissimo”

Gerry Scotti si è lanciato alla conquista dei social e sta spopolando su TikTok, con dei video che stanno facendo impazzire i giovani. Neanche lui se lo aspettava ma il successo che sta riscuotendo è davvero incredibile! In occasione di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni ha detto: “Un anno fa sono stato ospite di Fedez nel podcast “Muschio selvaggio” e la mia puntata è stata una delle più seguite. Da un’analisi accurata che ho commissionato a un’agenzia, poi, è risultato che fra i personaggi della comunicazione tradizionale, cioè radio e tv, sono tra i pochi graditi e amati dalla Generazione Z (giovani tra i 12 e i 25 anni, ndr). Un privilegio che mi ha stupito, incuriosito e che ho deciso di cavalcare. Ora stiamo facendo dei gemellaggi con giovani “creator” buffi e strani per vedere la reazione della gente».

E poi ha anche aggiunto: « Sto traslocando in un settore che pensavo non avrei praticato mai. Mio figlio è il produttore e lo stiamo facendo in modo professionale. Per prima cosa, ho aperto un profilo Instagram parallelo a quello ufficiale. Si chiama @loziogerry, è più lieve e buffo, e sta avendo un discreto successo. I ragazzi con cui lavoravo per il sito mi hanno detto che avrei potuto “spaccare” su TikTok, ma ero perplesso. Così ho cominciato da… studente. Ho convocato dei famosi tiktoker e mi sono fatto spiegare il loro linguaggio. Il risultato sarà una serie di interviste che andrà sul sito, e degli estratti verranno pubblicati in pillole sui social».

Gerry Scotti sui colleghi: “Nessuno mi ha detto nulla del mio nuovo impegno”

Gerry Scotti ha anche lanciato una frecciatina ai colleghi, rei di non aver commentato in alcun modo questa sua nuova attività: «Reazioni da parte loro? Nessuna, c’è un grande silenzio. L’unica con cui mi sono confrontato è Michelle Hunziker. Abbiamo fatto delle piccole gag insieme ottenendo milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti».