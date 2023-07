Checco Zalone si avvicina ad un ragazzo disabile tra la folla, il video fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Checco Zalone si avvicina ad un giovane disabile spettatore al suo show a Taormina e fa un selfie con lui. Il video finisce sul web.

Checco Zalone, uno dei più grandi attori, uno dei più amati degli ultimi decenni in queste ore è finito sotto i riflettori per un gesto che non è passato inosservato. L’attore, comico e regista ha fatto tanto ridere gli italiani in questi anni, ma in queste ore ha dimostrato anche di avere un grande cuore. Il suo gesto inaspettato non è passato inosservato. Ma cosa ha fatto Checco?

Checco Zalone, grande successo allo show di Taormina

Checco Zalone, noto attore e comico pugliese, ha dimostrato proprio in queste ore di avere un grande cuore. Nella serata di lunedì, durante il suo spettacolo a Taormina, ha notato tra il pubblico un disabile ed è subito corso per fargli un regalo. E’ stato pubblicato un video su TikTok dove si vede proprio Zalone andare via dopo il suo show, con tanto di persone dello staff attorno ed ovviamente persone e fan che lo acclamavano, chiedendogli un selfie.

Il regalo di Checco al ragazzo seduto sulla sedie a rotelle tra il pubblico

In questo video si vede lui che alza la mano e lo sguardo e andare poi di corsa verso un ragazzo seduto sulla sedie a rotelle. Il comico e attore si è così fermato, ringraziando il suo fan e poi ha scattato una foto insieme a lui. Nel video in questione, il fan in questione non si aspettava che Checco potesse dedicargli tempo e fargli questo grande regalo. Questa scena non è passata inosservata e tantissimi sono stati i fan che commossi hanno commentato.”Non c’è niente da fare, è meridionale come noi. Il suo cuore è immenso”, ha scritto una siciliana che si trovava tra il pubblico.

L’ironia del popolo del web che tira in ballo Alessandra Amoroso

Se tanti hanno commentato facendo dei complimenti a Checco, dall’altra non è mancata l’ironia. “Chissà cosa ne pensa Alessandra Amoroso”, ha scritto in modo sarcastico un utente, dopo la polemica che ha visto coinvolta la stessa Amoroso lo scorso anno, quando ha negato dei selfie ai suoi fan durante un concerto.