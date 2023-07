Mara Venier al concerto di Ultimo, i fan la sommergono di affetto, la reazione della conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini al concerto di ultimo allo Stadio Olimpico di Roma. La conduttrice viene riconosciuta e inondata d’amore.

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini nella giornata di ieri sono state spettatrici al concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma. Le due, che come ben sappiamo nell’ultimo periodo hanno subito un gravissimo lutto, essendo venuto a mancare il marito della Ferracini Pier Francesco Forleo, hanno trascorso qualche ora di spensieratezza a Roma, cantando le canzoni del giovane cantautore romano. Inevitabilmente la presenza della conduttrice non è passata inosservata e sono state tante le persone che hanno chiesto alla Venier una foto o un autografo.

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini al concerto di Ultimo

Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini, rimasta da poche settimane vedova, hanno trascorso qualche momento di spensieratezza insieme al concerto di Ultimo, che si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma nella giornata di ieri lunedì 10 luglio. La presenza della conduttrice di Domenica in non è passata inosservata e proprio quest’ultima è stata accolta con grande affetto. Molti hanno avvicinato la conduttrice chiedendole foto, autografi e molti altri invece hanno voluto semplicemente stringerle la mano. Chi era distante e non ha potuto raggiungere Mara, ha iniziato a salutarla con la mano urlando il suo nome.

Affetto e amore da parte dei fan per la conduttrice che risponde con gentilezza

La Venier è stata davvero tanto felice di ricevere questo affetto e tanto amore ed ha risposto scegliendo di scattare con molti fan dei selfie. Insomma, neppure in questa situazione Mara si è negata ed ha risposto ai fan con un gesto molto generoso, visto anche il momento che sta attraversando. Come abbiamo anticipato, la Venier ha perso da poco il genero, il marito della figlia che è stato sposato con Elisabetta per oltre 18 anni.

I saluti della Venier al genero durante la puntata di Domenica in

Proprio durante l’ultima puntata di Domenica in, la conduttrice in lacrime ha ricordato Pier Francesco.”“Pier è stato un importante dirigente dela Rai, un’azienda che noi amiamo tantissimo. Anche lui l’amava molto, si occupava di sport. Per me però Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi ha sempre chiamato così per 18 anni. Non posso fare a meno di iniziare questa puntata con chi ha portato gioia e amore nella mia vita e nella mia famiglia. Ciao Pier mi mancherai, ci mancherai tantissimo”.