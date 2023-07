Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani, “Ammazza che belva”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani dopo l’intervista di quest’ultima a Filippo Facci. Ecco i commenti al veleno.

Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a stare lontana dalle polemiche e proprio in queste ore ha letteralmente stroncato Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve, è stata criticata dalla giornalista subito dopo aver intervistato Filippo Facci. Ma vediamo di capire che cosa è accaduto.

Francesca Fagnani ancora sotto accusa dopo l’intervista a Filippo Facci

In questi giorni Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve e nota giornalista ha avuto modo di intervistare Filippo Facci su La Stampa. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse è stato sotto i riflettori per aver pronunciato una frase piuttosto infelice sul caso di violenza sessuale che ha visto coinvolto Leonardo Apache La Russa, il quale è stato accusato di aver stuprato una donna. La Fagnani ha rivolto a Filippo Facci delle domande che però non sono proprio andate giù a Selvaggia Lucarelli che su Instagram, ha attaccato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli contro la conduttrice di Belve

In alcune Instagram Stories, Selvaggia ha così pubblicato alcuni estratti degli articoli relativi a Filippo Facci, articoli in cui si leggeva che quest’ultimo fosse in difficoltà economiche. Il commento di Selvaggia Lucarelli è stato il seguente ovvero “Adesso si passa alla versione lacrimevole”. Poi la Lucarelli è anche pubblicato alcuni screen dell’intervista. La conduttrice di Belve avrebbe chiesto “Sicuro che sia solo uno svarione e non il tuo stile”. La Lucarelli a quel punto avrebbe commentato dicendo “Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci”. La Lucarelli si è maggiormente concentrata sulla domanda della Fagnani a Facci, parlando del suo presunto sessismo.

Le accuse della Lucarelli, la Fagnani non replica

A quel punto però la giurata di Ballando con le stelle, avrebbe accusato la giornalista di non essersi spinta oltre con le domande, cercando di fare chiarezza e di approfondire alcune cose scritte da Facci in questi ultimi anni. Il commento della Lucarelli è stato il seguente ovvero “Ammazza che belva”. Selvaggia ha così pubblicato altre Instagram stories con alcuni estratti di dichiarazioni di Facci ritenute davvero poco carine, dimostrando anche una pessima sensibilità su temi importanti e delicati quali abusi e molestie. Al momento la Fagnani non ha replicato alla Lucarelli e probabilmente non lo farà mai.