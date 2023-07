Emma Marrone nella bufera e lei attacca “Cattivi e incoerenti”

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone dopo l’ultimo concerto a Porto Rubino finisce al centro delle polemiche. La cantante replica al veleno.

Emma Marrone nota cantante salentina che abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa ad Amici di Maria De Filippi è finita al centro delle polemiche. L’ex vincitrice del programma di Canale 5 in queste ore è stata pesantemente criticata, ma per quale motivo? Tutto è iniziato nel momento in cui al concerto di Porto Rubino ha allontanato la sicurezza ed ha passeggiato tra i fan e spettatori. Dopo aver ricevuto diverse critiche, Emma ha replicato e lo ha fatto sui social in modo anche abbastanza duro.

Emma Marrone al centro delle polemiche ma per quale motivo?

Emma Marrone è stata da sempre vicina al suo pubblico che la segue ormai da tantissimi anni. Ebbene, proprio in occasione dell’ultimo concerto che si è tenuto a Porto Rubino, la cantante ha voluto passeggiare, abbracciare e stare vicina al suo pubblico, durante l’esibizione. Nel farlo, ha anche allontanato la sicurezza, facendogli un gesto con le mani e continuando la sua esibizione. Questo video è apparso sui social ed inevitabilmente è stata polemica.

La replica di Emma

L’artista però, che difficilmente rimane in silenzio, ha condiviso il video in una storia su Instagram. Non solo Emma si è difesa ma ha anche fatto delle precisazioni.“Se mi avessero scortato in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone, quindi cattivi e incoerenti“. Questo lo sfogo di Emma che ha voluto così dire la sua e rispondere alle tante critiche ricevute. Molti hanno ritenuto questo gesto di Emma non corretto. “Il gesto con la mano vai via alla security non mi è piaciuto, poteva semplicemente dire di no. Forse cantando non si è resa conto”, ha scritto un utente.

I chiarimenti della cantante salentina

Sulla base di questo commento, la cantante ha fatto chiarezza utilizzando sempre il suo canale social. “Le prime persone con cui ho fatto le foto sono stati i ragazzi della sicurezza, più volte ho chiesto ai signori di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perchè mi faceva piacere fare le foto ed era una situazione tranquilla, il mio andate era per dire sono tranquilla”.

Il commento al veleno del responsabile della sicurezza dei grossi concerti

Oltre ai semplici utenti social, a commentare questo gesto di Emma è stato anche il responsabile della sicurezza dei grossi concerti come quelli di Vasco Rossi e Marco Mengoni. A condividere il post del responsabile è stato Amedeo Venza.“Direi che personalmente vali meno di zero dal comportamento avuto con un addebito alla sicurezza. Impara la parola rispetto verso chi fa un lavoro serio a differenza del tuo. Sei una grandissima maleducata“. Questo il commento al veleno, al quale al momento Emma non sembra abbia replicato.