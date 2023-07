Myrta Merlino: “La casalinga di Voghera non esiste più” e la D’Urso replica con eleganza

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso una furia contro la sua sostituta, Myrta Merlino. Arriva la frecciatina per la giornalista, dopo l’attacco.

Barbara D’Urso non riesce proprio a trovare pace, dopo quanto accaduto in questi giorni ovvero dopo essere stata fatta fuori da Pomeriggio 5 e da Mediaset. Una separazione piuttosto sofferta per la conduttrice ma anche per tutti i telespettatori che l’hanno seguita in questi anni, pomeriggio dopo pomeriggio. Ad ogni modo, questa è stata la scelta di Mediaset che ha sollevato diverse polemiche in questi giorni.

Barbara non riesce ad accettare di essere stata sostituita a Pomeriggio 5

Barbara ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, esprimendo il suo disappunto al riguardo e tutta la sua rabbia anche per non aver avuto modo di poter salutare il suo pubblico dopo ben 15 anni. L’ultima puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice aveva salutato dicendo “Ci vediamo a settembre”, ma così non sarà. A settembre al timone di Pomeriggio 5 ci sarà Myrta Merlino, la quale nel corso di una recente intervista a La Stampa ha già dato un’anticipazione, dicendo che “la casalinga di Voghera non esiste più”.

La casalinga di Voghera, le parole di Myrta Merlino e la frecciatina alla D’Urso

Il fatto che la nuova conduttrice di Pomeriggio 5 abbia fatto riferimento alla casalinga di Voghera è apparsa come una frecciatina nei confronti della D’urso. Quest’ultima ha recepito il messaggio e non è rimasta in silenzio ma ha voluto replicare e lo ha fatto con parole abbastanza dure.“Con la mitica Nunzia vi abbraccio, ricordando Bari vecchia con le mie amiche casalinghe”, ha scritto Barbara che ovviamente ha replicato in questo modo alla sua sostituta.

La D’Urso replica alle parole della sua sostituta

Ma quale sarà il futuro della conduttrice? Al momento non ci è dato sapere cosa farà Barbara nei prossimi mesi. Ciò che è certo è che il suo contratto a Mediaset scadrà a dicembre. Per la conduttrice, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare qualche progetto su La7, rete che al momento sarebbe in cerca di nuovi volti per la prossima stagione televisiva. Insomma, è ancora tutto da vedere. Sicuramente nelle prossime settimane, la stessa conduttrice si darà da fare per trovare qualche progetto che sia consono alla sua persona e alla sua professionalità.