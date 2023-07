Ballando con le stelle, Carlucci smentisce la Lucarelli “Sulla giuria non ho ancora deciso nulla”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle, è scontro tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli. Cosa sta accadendo tra le due?

In questi caldi giorni estivi, la macchina operativa del mondo dello spettacolo non si è mai fermata. Molti programmi che andranno in onda in autunno, come Ballando con le stelle, si stanno delineando proprio in questi giorni. Già nei mesi scorsi si è tanto parlato della giuria del programma del sabato di Rai 1, che a quanto pare dovrebbe essere confermata. Ad ogni modo, in queste ore ci sarebbe stato uno scambio di battute tra la conduttrice e la Carlucci. Ma per quale motivo?

Selvaggia Lucarelli vs Milly Carlucci, cosa sta accadendo tra le due?

Selvaggia Lucarelli contro la conduttrice Milly Carlucci. Nell’ultimo periodo la Lucarelli ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo la partecipazione alla prossima edizione del programma, facendo intendere che i giochi sono stati fatti. La Carlucci, invece, dopo le recenti dichiarazioni della Lucarelli ha annunciato che la sua nuova giuria non è stata al momento ancora definita e che prima si dovrà pensare al casting dei partecipanti e poi sarà la volta dei giudici. Al momento quindi non è stata confermata ma nemmeno smentita la partecipazione della Lucarelli al programma, che intanto da giorni sta prendendo in giro la conduttrice Barbara D’Urso alla luce di quanto accaduto con Mediaset.

La conduttrice smentisce la Lucarelli

Insomma, Milly Carlucci ha replicato alle parole di Selvaggia nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Davidemaggio.it, chiarendo che non è possibile ancora parlare e fare dei nomi circa i prossimi giudici di Ballando con le stelle. “Chiuso il cast parleremo di giuria”, ha esordito Milly Carlucci nell’intervista. Selvaggia qualche settimana fa aveva invece affermato di essere stata riconfermata in giuria e proprio facendo riferimento a queste dichiarazioni, la Carlucci ha replicato dicendo “Adesso è un momento in cui si dicono tante cose”:

La Lucarelli prende in giro Barbara D’urso

La Lucarelli, così come abbiamo anticipato, intanto, prende in giro la conduttrice Barbara D’urso dopo quanto accaduto con Mediaset. La Lucarelli si trova in vacanza con il figlio Leon ed ha condiviso una foto dove appare davanti ad un locale, il Bodega Sta.Barbara”. Ciò che non è passato inosservato è stato il fatto che la Lucarelli nella foto avesse le mani giunte. Una frecciatina quella di Selvaggia nei confronti della D’Urso, la quale era apparsa durante i funerali di Silvio Berlusconi proprio con le mani giunte.