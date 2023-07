Amadeus, una conduttrice Mediaset: “Vorrei tanto che mi chiamasse”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus, una conduttrice Mediaset ha palesato il suo più grande sogno, ovvero condurre una serata del Festival.

Amadeus sta lavorando in questi giorni per la prossima edizione del Festival di Sanremo, nonostante manchino ancora tanti mesi. Ad ogni modo, della kermesse canora più importante d’Italia ne ha parlato in questi giorni Mariasole Pollio, la quale ha condotto LoveMi ed al momento è anche al timone della trasmissione Tezenis Summer Festival di Radio 105. Nel corso di una recente intervista, Mariasole ha parlato della sua carriera, della voglia di non fermarsi ed ha anche aggiunto di avere un sogno.

Mariasole Pollio svela il suo più grande sogno

La macchina operativa del Festival di Sanremo è già all’opera in questi giorni e tante sono state le novità annunciate dallo stesso Amadeus. Della kermesse canora più importante d’Italia ne ha parlato in questi giorni Mariasole Pollio, la quale ha confessato di avere un grande sogno. Nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog.it, la conduttrice ha affermato di aver un sogno nel cassetto, ovvero condurre almeno una serata del Festival insieme ad Amadeus. “Vorrei tanto ricevere una chiamata di Amadeus per una delle serate di Sanremo…”, ha dichiarato la conduttrice che ha così espresso il suo desiderio, nella speranza che il direttore artistico possa realizzarlo.

La conduttrice vuole approdare sul palco dell’Ariston

Il giornalista, parlando in generale della carriera di Mariasole le ha chiesto a chi si ispira tra varie conduttrici come Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Michelle Hunziker. In questa occasione, la conduttrice ha fatto il nome della conduttrice svizzera, dicendo di essersi ispirata proprio a lei nella sua carriera.“Michelle Hunziker. Lei è la mia preferita e mi piace da sempre per la sua energia e la sua spontaneità…”.Detto questo, la conduttrice ha ammesso di provare anche grande stima per le altre due ovvero la Blasi e la Marcuzzi.

Le parole della conduttrice che tira in ballo Michelle Hunziker

“Senza ovviamente nulla togliere ad Alessia ed Ilary, che sono bravissime…”, ha detto Mariasole. Sul finire dell’intervista poi, la conduttrice ha anche parlato di quale programma le piacerebbe condurre da sola, tra l’Isola dei famosi, Le Iene ed X Factor. Mariasole non ha avuto dubbi nel dire che preferirebbe presentare il talent show di Sky.