Elisa Isoardi,dichiara di essere pentita per l’errore fatto con Matteo Salvini: “Non lo farei mai più”

Elisa Isoardi a distanza di anni torna a parlare della sua storia con Salvini e fa una confessione inedita.

Elisa Isoardi, la nota conduttrice che per tanti anni è stata al timone della trasmissione La prova del cuoco, è tornata a parlare della sua carriera, dell’amore e dei suoi progetti futuri. La Isoardi in Rai si sente a casa, visto che ha trascorso tanti anni in questa azienda. Proprio a settembre la rivedremo al timone di Linea verde, insieme a Monica Caradonna. Il programma andrà in onda ogni sabato alle ore 12.20 su Rai 1 per 39 settimane. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano Libero. Ma cosa ha riferito?

Elisa Isoardi, la conduttrice pronta a tornare su Rai 1

Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv con un programma molto amato di Rai 1, ovvero Linea Verde. Questo, come già detto, andrà in onda tutti i sabati a partire dalle ore 12.20 per 39 settimane. All’età di 40 anni, Elisa non ha paura di mettersi ancora una volta in gioco e di questo ne ha proprio parlato nel corso dell’intervista. “La via vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo”. Queste le parole della conduttrice che ha anche parlato della maternità e del fatto che non ha voluto e non vuole avare dei figli.

La maternità mancata, la scelta della conduttrice

“Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perchè non potrei dedicarmi al 100% dalla famiglia. Ne ho parlato con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. E’ una una bella emozione sentirmi capita”, ha aggiunto ancora la conduttrice che ha una carriera molto lunga e soddisfacente alle spalle.

La Isoardi pentita e c’entra Salvini

Riguardo la sua vita privata, nel corso dell’intervista la Isoardi ha inevitabilmente parlato anche della sua storia con Matteo Salvini. “Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”, ha detto la conduttrice, riferendosi a quella foto pubblicata tempo fa, dove la stessa si trovava distesa sul letto insieme a Salvini che all’epoca era il suo compagno. Pare che la conduttrice si sia in qualche modo pentita di aver pubblicato quella foto.