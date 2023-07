Alessia Marcuzzi, fa una proposta alla Rai e a Fiorello “Via Rai 2 lo facciamo da me, convinco i condomini di casa mia”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi e la proposta indecente alla Rai ed a Fiorello per Viva Rai 2. Ecco le parole della conduttrice.

Alessia Marcuzzi in questi giorni è stata parecchio sotto i riflettori, per un gossip che la vede protagonista insieme a Stefano De Martino. I due sono apparsi molto vicini in occasione della presentazione dei palinsesti Rai avvenuta qualche giorno fa. Ad ogni modo, anche in questi giorni la conduttrice ha fatto una proposta a Fiorello di cui tanto si sta parlando. La conduttrice, nello specifico ha replicato ad un post condiviso dallo stesso Fiorello sul suo profilo Instagram. Ma vediamo di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi scrive un messaggio a Fiorello che non passa inosservato

Il programma Viva Rai 2 condotto da Fiorello e che ha avuto un grandissimo successo in questi anni, al momento è in cerca di una casa. I condomini di Viale Asiago, ovvero la zona di Roma dove andava in onda il programma, si sono lamentati parecchio per via del grande rumore che si genera ogni mattina. Lo stesso conduttore, adesso ha fatto sapere che il suo programma dovrebbe andare in onda il prossimo anno, ma sarebbe in cerca di una nuova location.

Viva Rai 2 cerca casa

Il noto showman ha così condiviso un video sul suo profilo Instagram che ha incuriosito sia il pubblico che la stessa Alessia Marcuzzi. “VivaRai2 se si dovesse fare SICURAMENTE non si farà a via Asiago”, ha scritto Fiorello. Sotto al post in tanti hanno risposto e tra i tanti messaggi arrivati non è passato inosservato quello di Alessia Marcuzzi che pare abbia dato la sua disponibilità nel cercare una nuova location.

La proposta di Alessia, chissà se Fiorello accetterà

“Ora convinto i condomini di casa mia così vi posso vedere direttamente dalla finestraaaaaa! Come si fa a stare senza di te e @vivarai2off. Non è possibile“, ha scritto Alessia. Un‘offerta che di certo è apparsa sincera. Non sappiamo se Fiorello deciderà di accettare o meno, ma una cosa è certa che la trasmissione mattutina di Rai 2 è molto amata, così come lo stesso Fiorello del resto.