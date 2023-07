Totti in queste ore ha pubblicato una foto che ha spiazzato il web, la dedica pubblica a Ilary fa restare tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

In queste ore non si parla d’altro che della foto che ha postato ieri, domenica 9 luglio, Francesco Totti e che per tutti è una dedica e nemmeno troppo implicita alla moglie, o meglio, ex moglie, Ilary Blasi.

Vediamo che foto ha pubblicato e perchè il popolo del web è rimasto senza parole.

La foto di Francesco Totti è per tutti una dedica alla moglie Ilary Blasi

Francesco Totti, sui social, ha postato una storia che ha lasciato tutti senza parole.

Ieri, Domenica 9 luglio, è stata una domenica importante per gli appassionati di calcio, infatti, nel 2006, lo stesso giorno Fabio Cannavaro, Alex Del Piero e Francesco Totti, vinsero i mondiali dopo il rigore che riuscirono a segnare contro l’Australia.

Francesco Totti, per festeggiare, si portò il pollice alla bocca e fu immortalato in quel gesto che ieri ha postato sui social. All’epoca, Totti spiegò il motivo di quel gesto: “Forse non tutti sanno che… il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad llary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli“.

E quindi ripostare ieri quella foto, per molti ha un avuto un significato ben preciso, una dedica a Ilary anche se, per come stanno oggi i rapporti tra loro due, sembra quasi impossibile.

Ilary Blasi in vacanza a Rio de Janeiro risponde male ad una fan

Ilary Blasi, in questi giorni, si trova a Rio De Janeiro in compagnia del fidanzano Sebastian e sta postando molte foto della vacanza. Sotto una di queste foto una fa ha scritto così: “Volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo LABIALE (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati“.

E poi il fan ha proseguito: “Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste, a volte senza un perché! Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”.