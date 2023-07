Giovanni Allevi non è morto, ma la fake news che è circolata ha fatto cascare anche Carlo Conti

0 SHARES Condividi Tweet

Giovanni Allevi, lo strepitoso musicista e compositore, è malato e sta combattendo con tutto sè stesso contro la malattia seria e importante che lo ha duramente colpito.

Allevi, molto spesso e comunque ogni volta che il decorso della malattia glielo permette, aggiorna i suoi follower sul suo stato di salute e tutti gli danno coraggio con parole e frasi di incoraggiamento da cui lui trae la forza per andare avanti. A volte, i dolori e lo stato fisico non gli permettono per giorni di interagire con i suoi follower ma, appena se la sente, è uno dei suoi pensieri fissi far sapere a tutti come sta. Purtroppo, c’è anche chi si diverte a speculare sulla malattia del compositore e ogni tanto girano sul suo conto anche fake news come quella di qualche giorno fa in cui si dava per morto il bravissimo musicista; poi, è stato lui stesso a intervenire con un post e a chiarire di stare combattendo con tutto sè stesso contro la malattia. Vediamo cosa è successo.

Sul conto di Giovanni Allevi gira la fake news della sua morte e lui commenta

Qualche giorno fa, è girata sul conto di Giovanni Allevi la fake news della sua morte e in tanti si sono precipitati a scrivere post di cordoglio ma poi, per fortuna, è stato lo stesso compositore a chiarire che si trattava di una bufala e ha scritto così sui social: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita!

A presto”.

Allevi, qualche tempo fa, aveva scritto un altro post sui social: «Non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente. Grazie alla musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso».

E poi, in uno dei suoi ultimi aggiornamenti, aveva scritto così: «Secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande». E, ancora: «Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo!!! Un bacio da Giovanni, indebolito e “scombinato” ma felicissimo» e come hashtag: «#forzaGiovanni, #ioaspettoAllevi».

Carlo Conti e Daniela Martani credono alla fake news

Quando ha iniziato a girare la fake news, in tanti hanno creduto che si trattasse di una notizia vera e, tra chi ci è cascato, c’è stato anche Carlo Conti che ha immediatamente scritto un post molto commovente, salvo, pochi minuti dopo, cancellarlo appena capito che si trattava, appunto di una bufala.