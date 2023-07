Annalisa, intervista senza freni, racconta tutto su sè stessa, sul suo matrimonio e sul marito

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa si è sposata ed è al settimo cielo perchè, come ha raccontato lei stessa, ha trovato una persona che si incastra perfettamente con il suo modo di essere e di vivere. Vediamo cosa ha detto la cantante amatissima.

Annalisa: “Io e mio marito ci mettiamo alla prova continuamente”

Annalisa ha rilasciato una bellissima intervista a Vanity Fair, in occasione della quale ha parlato così del marito, Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere: “Io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.

L’interprete dei tormentoni estivi “Bellissima“, “Mon Amour”, si è sposata lo scorso 29 giugno e ha detto di aver deciso di fare il grande passo per “celebrare un amore e condividere la felicità con i miei cari”. Poi ha continuato a raccontare come è la sua vita con il marito: “Stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano. Sempre con la valigia in mano”.

Annalisa: “Ho baciato una ragazza per sperimentare”

Annalisa ha poi rivelato di aver baciato una ragazza in passato: “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare”. Ma poi ha capito, senza dubbi che a lei sono “sempre piaciuti i maschi”.

Poi ha parlato dei suoi genitori e ha detto «I miei genitori sono liguri, punto primo. Mia mamma classicamente ligure, una che non si lascia mai trasportare dalle emozioni, mi ha passato un grande senso del dovere, della giustizia e dell’educazione. Mio padre è più aperto ed emotivo, si vede quando si emoziona. Io sono a metà tra questi due poli».

E poi, a proposito della sua determinazione, ha detto «Lo sono. Ho grande forza di volontà, mi sono detta: vuoi che non riesca a far vedere quello che vorrei anche con il mio corpo? Certo che ce la faccio. Non è facile perché sono molto pigra e non faccio attività fisica. Sto attenta a quello che mangio, però devo anche essere felice, quindi, ho dei momenti in cui sto a stecchetto e altri in cui mi lascio andare. Ma quando leggo sui social: ecco, l’hanno fatta dimagrire, mi arrabbio tantissimo. Ma chi? La verità è che sono come tutti gli altri: faccio del mio meglio».