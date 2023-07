Andrea Delogu nella bufera: “Oggi festeggio 10 anni di psicoanalisi”, il web non la perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu festeggia un anniversario importante sui social. Complimenti per lei ma anche tante critiche.

Andrea Delogu, conduttrice di grande successo degli ultimi anni, in queste ore è tornata sui social per condividere una cosa molto personale con i suoi fan. Nel dettaglio su Twitter la conduttrice ha condiviso il fatto che proprio oggi festeggia un anniversario molto importante. Ma di cosa si tratta?

Andrea Delogu su Twitter condivide un anniversario molto importante

Andrea Delogu, sorridente, bellissima, solare e molto vicina ai suoi fan, anche oggi è tornata sui social per condividere con le persone che la seguono un evento molto importante. Andrea su Twitter ha fatto un annuncio molto importante che però ha dato il via a tante reazioni. Oggi Andrea festeggia un anniversario importante, ovvero un decennio di psicoterapia.

Ecco le parole della conduttrice

“Sarà che ho avuto un’infanzia decisamente diversa da quella della maggior parte degli altri bambini. Sarà anche che sono da sempre fan di Woody Allen e ho visto tutti i suoi film. Fatto sta che l’idea di andare in analisi ha iniziato a frullarmi in testa molto presto”. Erano state queste le parole riferite dalla Delogu nel lontano 2016, parlando un pò di se, e spiegando come è fatta. Ad ogni modo, a distanza di qualche anno, la Delogu torna oggi sui social scrivendo un post che di certo non è passato inosservato.“In questi giorni “festeggio” 10 anni di analisi. Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite. All’inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l’unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me!”. Queste le parole della conduttrice, che ha sentito di condividere questo momento personale ed intimo con le persone che le vogliono bene.

Tanti complimenti ma anche diverse critiche, lei replica

Molti i commenti arrivati sotto al post, come quelli che dicono che sicuramente i soldi spesi per la psicoterapia sono stati i migliori che abbia potuto spendere. C’è anche chi condivide la propria esperienza e festeggia insieme a lei anche il proprio traguardo. Tuttavia non sono mancate le critiche.“Io mi domando a cosa serve l’analisi a persone che sono belle, famose, realizzate, star della Tv, che partecipano a party esclusivi e che non hanno problemi di soldi. In sostanza sono Vip. È una cosa che non concepisco! Prova la vita “normale” poi ne riparliamo!”, ha scritto ad esempio un utente. Andrea però, non è rimasta in silenzio ma ha replicato dicendo “Wow raga quanta disinformazione sull’analisi. Molto bene, cioè, no, non molto bene”.