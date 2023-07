Mattino 5, Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci, lanciata la bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti potrebbe essere la conduttrice di Mattino 5 ma non nella prossima stagione televisiva. Ecco l’indiscrezione di Giuseppe Candela.

Simona Branchetti è al timone del programma Morning news su Canale 5 che ha preso il posto di Mattino 5, andato in onda tutta la stagione invernale. Sappiamo bene che in quest’ultimo periodo è in atto una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset, con tanti addii clamorosi, vedi la sostituzione di Barbara D’urso con Myrta Merlino e tante altre novità. Secondo qualche indiscrezioni ci potrebbe essere la possibilità che Federica Panicucci venga sostituita dalla collega Simona Branchetti, ovviamente non nella prossima edizione di Mattino 5, ma in futuro. Cosa c’è di vero?

Simona Branchetti, grandi risultati per la conduttrice di Morning news

Simona Branchetti in questi giorni sta andando in onda con il programma Morning news, che sta ottenendo dei risultati soddisfacenti. In questi ultimi tempi Mediaset sta portando avanti una vera rivoluzione e tante saranno le novità della prossima stagione. Barbara D’Urso come sappiamo è stata sostituita da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e questa non è la sola novità della nuova stagione televisiva. Ad ogni modo, c’è anche un’altra conduttrice molto popolare di Canale 5 che si sta interrogando sul suo futuro professionale.

Federica Panicucci potrebbe essere sostituita da Simona

Stiamo parlando di Federica Panicucci, che così come Barbara, è da tanti anni al timone di Mattino 5. Circola voce che Mediaset possa pensare di sostituire Federica proprio con Simona, visto che quest’ultima fa praticamente le stesse cose della prima, ma ovviamente la sua paga è nettamente inferiore rispetto a quella di Federica. Secondo Giuseppe Candela, il famoso giornalista, l’azienda potrebbe pensare di investire su Simona, pagandola ovviamente meno rispetto a Federica, ottenendo gli stessi risultati.

Il punto di vista di Giuseppe Candela

“Alla lunga ci saranno dei movimenti al mattino”, ha scritto il giornalista di Dagospia, facendo ovviamente riferimento proprio alla conduttrice ed al suo programma. Secondo Giuseppe Candela, quindi, Federica Panicucci dovrebbe iniziare a pensare seriamente al suo futuro professionale che al momento non è in pericolo, ma potrebbe esserlo per il prossimo anno.