Naike Rivelli umilia Chiara Ferragni e suoi follower “In Grecia gratis grazie a voi”

Naike Rivelli torna contro Chiara Ferragni o meglio contro i fan della nota imprenditrice digitale più famosa al mondo.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti torna a parlare pubblicamente dei Ferragnez dopo che quest’ultimi sono stati sotto i riflettori in questi giorni per via dell’ultima vacanza di lusso in Grecia. La figlia della nota attrice, è tornata ad attaccare tutti i fan di Chiara Ferragni, sottolineando come sia proprio grazie a loro se adesso marito e moglie hanno questo grande “Potere”, tanto da fare costantemente delle lussuose vacanze senza pagare neppure un euro. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha detto Naike.

Chiara Ferragni ospite di un resort di gran lusso in Grecia, è polemica

Naike Rivelli ancora una volta ha deciso di essere schietta e sincera e si è scagliata ancora una volta contro Chiara Ferragni, colpendo per lo più i loro fan. Chiara Ferragni ha trascorso l’ultimo weekend in un resort in Grecia, ospite in una struttura a Mykonos per l‘addio al nubilato della sorella di Chiara, Francesca. Insieme a Chiara e Francesca, anche l’altra sorella Valentina e altre amiche della sposa. A quanto pare, Chiara e le sorelle sono state ospiti di questo resort e dunque avrebbero fatto questa lussuosa vacanza senza pagare nemmeno un euro.

Naike Rivelli sbotta contro i fan della Ferragni

A commentare la vicenda è stata proprio la figlia di Ornella Muti che non ha potuto con esprimere il suo parere tra le storie di Instagram, anche se non ha fatto chiaramente il nome di Chiara.”Una nostra influencer di super punta, ma non voglio più fare nomi perché mi scoccio, è andata in Grecia in un resort da 4 mila euro a notte“, ha detto Naike che ha poi continuato con la vena polemica.

Insulti per i fan, le dure parole della figlia di Ornella Muti

“Ospitata dal resort, per dargli visibilità, così che voi, persone non pensanti, potete poi pagare 4 mila euro e altri influencer possono andarsi a fare le vacanze gratis.Bravi, siete di un’intelligenza wow. Super cool”. Queste le parole di Naike che ha deciso di pubblicare delle Instagram stories, e non dei post. Sicuramente avrà ricevuto tante critiche, ma essendo delle Instagram stories i commenti non sono visibili agli altri e siamo certi che di critiche ne avrà ricevute davvero tante, visto che Naike ha attaccato una delle influencer più amate al mondo.