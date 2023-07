Emma mortificata per il peso “Se continua così spacca il palco”, lei replica furiosa

0 SHARES Condividi Tweet

Emma Marrone ancora una volta vittima di body shaming. La cantante riceve un grave insulto, lei lo pubblica e replica al veleno.

Emma Marrone, la cantante salentina che ha firmato due grandi successi in questa estate 2023, ovvero il brano intitolato Mezzo Mondo e In Taxi sulla Luna con Tony Effe, è finita ancora una volta al centro delle critiche. In realtà, così come era accaduto qualche tempo fa, la cantante è finita per essere vittima di body shaming. Ma cosa è accaduto questa volta?

Emma Marrone, periodo fortunato per la cantante salentina

Periodo molto fortunato per Emma Marrone, la cantante salentina che è tornata a sfornare brani divenuti dei grandissimi successi in questa estate 2023. Il singolo Mezzo Mondo presentato qualche mese fa è uno dei più ascoltati in radio, così come quello che ha presentato con Tony Effe, ovvero In Taxi sulla Luna. Inoltre, poco tempo fa è stato pubblicato anche il documentario intitolato Sbagliata ascendente leone, incentrato esclusivamente sulla sua vita. Insomma, dopo un periodo di pausa, Emma è tornata e lo ha fatto nel modo giusto.

La cantante vittima di body shaming

Nonostante questo grande successo, per Emma non sono mancate le critiche e le polemiche. Proprio in questi giorni molti utenti web hanno criticato Emma, riservandole dei commenti poco carini, ai quali la cantante ha replicato. Emma ha così condiviso il commento contenente l’insulto, oscurando il nome della persona che lo ha postato, ed ha aggiunto la sua replica. “Emma tra poco spacca il palco se continua così”, questo il commento di un utente riportato dalla cantante e scritto sotto al video in cui Emma si esibisce con uno dei suoi più grandi successi.

La replica della cantante che fa il giro del web

“Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Questa la replica dell’ex vincitrice di Amici che ovviamente non è passata inosservata. Molti i messaggi di solidarietà arrivati ad Emma che in qualche modo è abituata a questi attacchi.Poco tempo fa, la stessa Emma era stata vittima di body shaming da parte di Davide Maggio, il noto giornalista. “Se hai gambe importanti, eviti le calze a rete”, aveva scritto il giornalista dopo l’esibizione di Emma al Festival di Sanremo.