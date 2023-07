Nina Moric attacca Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis “Che intervista terrificante”

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta presa di mira dall’ex compagna di Fabrizio Corona. Nina Moric guarda l’intervista e commenta.

Diletta Leotta come ben sappiamo è incinta e tra poche settimane metterà al mondo il suo primo figlio. Nonostante tutto però, sta continuando a lavorare, portando avanti il suo podcast dove puntata dopo puntata intervista personaggi famosi, che si raccontano e lo fanno a 360°. In questi giorni, la conduttrice Dazn ha avuto modo di intervistare l’ex velina Elisabetta Canalis, la quale oltre a raccontarsi, ha voluto dare a Diletta alcuni consigli sul come affrontare una gravidanza. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha riferito Elisabetta.

Diletta Leotta intervista Elisabetta Canalis nel suo podcast

Diletta Leotta, nota conduttrice e volto Dazn da un pò di tempo a questa parte porta avanti un podcast nel quale intervista diversi personaggi famosi. Proprio nell’ultima puntata Diletta ha intervistato Elisabetta Canalis che ha anche affrontato il tema gravidanza, cercando di dare alla Leotta dei consigli, visto che a breve partorirà. L’ex velina ha anche parlato dei cambiamenti fisici inevitabili durante la gravidanza ed ha raccontato un aneddoto relativo alla sua bambina. Elisabetta ha raccontato di sentire perfettamente la sua bambina muoversi nella pancia ed a tal riguardo avrebbe detto “Sembrava un alieno”. Diletta, tra le risate, non ha potuto che dare ragione alla sua ospite.

La Canalis e le forti dichiarazioni sulla sua gravidanza

L’intervista ovviamente è andata in onda sui vari social ed a commentare è stata proprio Nina Moric. Quest’ultima, non facendo nomi e cognomi, nelle sue Instagram stories ha fatto presente di aver avuto modo di ascoltare due donne parlare tra loro, dicendo che una era incinta e l’altra già mamma, e di non aver condiviso nemmeno una parola. “Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare ‘madre’ e un’altra che lo è…”, ha detto Nina Moric.

Il commento di Nina Moric

“Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre…”, ha aggiunto l’ex compagna di Fabrizio Corona che non ha fatto nomi ma è chiaro che facesse riferimento alla Leotta ed alla sua ospite, Elisabetta Canalis.“Siamo noi i mostri pensando che questo possa essere un sacrificio. NON LO È care mamme…”, ha concluso Nina. Al momento la Leotta non ha replicato e molto probabilmente non lo farà mai.