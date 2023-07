Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda fa una battuta orrenda su Belen ma i follower si divertono

0 SHARES Condividi Tweet

Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, è sempre molto attiva sui social e, spesso, rende i suoi follower partecipi di ciò che le accade. Qualche giorno fa, ha voluto fare una battuta ma ha coinvolto anche un’altra persona, Belen con un risultato che, ha divertito. Vediamo cosa ha detto.

Guenda Goria fa una battuta di cattivo gusto su Belen

Guenda Goria, 35 anni, diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano e laureata in Filosofia ed Estetica, è stata anche concorrente al Grande Fratello Vip 5 e, qualche giorno fa, ha reso pubblica la notizia che non potrà diventare mamma perché ha dovuto togliere una tuba e l’altra non è in buono stato.

A parte la voglia di rendere nota la sua vita, ieri ha tirato in ballo anche Belen che in questi giorni è su tutti i giornali di gossip perché, pare, abbia una nuova fiamma e che, dunque, si sia lasciata, ancora una volta con il marito, Stefano De Martino.

Guenda Goria, traendo spunto da questa fresca notizia di gossip, ha scritto con in una storia: “La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez”.

Per ora né la diretta interessata ha detto nulla per essere stata tirata in ballo né il suo entourage, infatti, spesso quando attaccano Belen interviene in sua difesa la mamma, Veronica Cozzani mentre i follower si sono molto divertiti per questa battuta così pungente.

Guenda Goria ha fatto sapere di non poter avere figli in modo naturale

Qualche giorno fa Guenda Goria aveva scritto sui social che le era stato detto che non potrà mai diventare mamma in modo naturale: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

Guenda Goria, recentemente, si è anche sottoposta ad un intervento per migliorare il suo sorriso e ha detto così al professore che l’ha operata: “Grazie al prof ho raggiunto il risultato sperato e tutto quello che mi aveva anticipato è poi accaduto. Ho tolto entrambi i denti del giudizio in un colpo solo, non ho sofferto, e ora il mio sorriso è ciò che più desideravo, bello, impattante e assolutamente perfetto”.