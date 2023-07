I Cesaroni su Netflix: il ritorno in tv della famiglia più amata dai telespettatori fa impazzire i fan

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre serie televisiva ‘I Cesaroni’ trasmessa su Canale 5 per la prima volta nel 2006 dopo tanti anni torna ad appassionare i telespettatori facendo il suo esordio su Netflix.

Sono stati milioni i telespettatori che negli anni compresi tra il 2006 e il 2014 hanno amato ‘I Cesaroni’. Stiamo nello specifico parlando della celebre serie televisiva italiana arrivata di recente su Netflix e pronta a far sognare nuove generazioni.

I Cesaroni su Netflix dopo tanti anni dall’ultima puntata

Sono trascorsi ben 17 anni da quando I Cesaroni hanno fatto il loro esordio in televisione incantando milioni di telespettatori. Ad appassionare il pubblico è stata la simpatia dei protagonisti, e quindi Lucia e Giulio e dei loro amici e parenti. E quindi Ezio, Stefania, Cesare. Ma non solo, ad appassionare in modo particolare il pubblico è stata anche la travolgente storia d’amore nata tra i figli dei due protagonisti ovvero Marco, figlio di Giulio, ed Eva figlia di Lucia. Adesso a distanza di tanti anni dall’ultimo episodio trasmesso in televisione I Cesaroni sono arrivati su Netflix provocando la reazione del web. Molti infatti coloro che con nostalgia hanno ricominciato a seguire la serie e allo stesso tempo molti sono anche coloro che hanno colto l’occasione per guardarla per la prima volta.

Il grande successo della serie televisiva con Claudio Amendola e ed Elena Sofia Ricci

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci possono essere considerati due degli attori italiani più amati dal pubblico. E proprio parte del loro successo lo devono alla serie televisiva I Cesaroni grazie alla quale sono riusciti a farsi amare da milioni di telespettatori. La serie in questione, prodotta da Lux Vide, puntata dopo puntata è infatti riuscita a segnare dei record davvero incredibili. E addirittura una delle puntate della seconda stagione è riuscita a superare, in termini di ascolto, il Festival di Sanremo. Oltre che Amendola ed Elena Sofia Ricci anche altri attori sono riusciti ad ottenere un grandissimo successo. E’ questo il caso di Federico Russo, il piccolo di casa Cesaroni ovvero Mimmo, Alessandra Mastronardi che ha interpretato l’amatissima Eva e Matteo Branciamore che invece ha interpretato Marco Cesaroni.

Le indiscrezioni sul nuovo ipotetico finale

L’ultimo episodio de I Cesaroni è andato in onda nel 2014 ma non tutti hanno amato il modo in cui la serie televisiva si è conclusa. Il suo arrivo su Netflix e su altre piattaforme come Mediaset Infinity e Prime Video ha spinto i telespettatori a chiedere un nuovo finale. Una richiesta a proposito della quale si è espresso di recente lo stesso Claudio Amendola affermando “Un’idea potrebbe venire fuori, sono particolarmente legato a quella serie”. Parole che hanno ancora una volta alimentato la speranza nei fan della serie.