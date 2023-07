Unomattina Estate, Serena Autieri diretta su Gigi Marzullo: “Ero terrorizzata”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Autieri, conduttrice di Unomattina estate al fianco di Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, nel corso di una recente intervista rilasciata a Nuovo ha rivelato un particolare aneddoto legato a uno dei due colleghi.

Si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore delle parole espresse dalla celebre attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana Serena Autieri. Quest’ultima ha di recente rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e menzionato anche i colleghi Tiberio Timperi e Gigi Marzullo. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Lunga intervista di Serena Autieri a Nuovo

Serena Autieri oltre ad essere una bellissima donna è anche molto amata dal pubblico. Proprio di recente la celebre conduttrice e attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nel corso della quale ha parlato della sua vita menzionando anche i colleghi con i quali condivide l’esperienza a Unomattina estate. Stiamo nello specifico parlando di Tiberio Timperi e Gigi Marluzzo a proposito dei quali ha espresso parole di grande stima. Nello specifico proprio parlando di Timperi si è espressa definendolo un “grande professionista”.

Il commento su Gigi Marzullo

Oltre che di Tiberio Timperi la conduttrice di Unomattina estate ha anche colto l’occasione per parlare di Marzullo e rivelare un particolare aneddoto a lui legato. Di cosa stiamo parlando? La bella Serena Autieri ha rivelato di aver rilasciato proprio al collega la sua prima intervista sottolineando “Non la dimenticherò mai: ero terrorizzata all’idea di dover rispondere alle sue domande, le stesse poi che lui pone ai nostri ospiti nel suo spazio Il Marzulliere… “.

La confessione della conduttrice sulla nuova esperienza a Unomattina estate

Sempre nel corso della stessa intervista Serena Autieri ha poi colto l’occasione per parlare di questa sua nuova esperienza televisiva. Stiamo esattamente facendo riferimento alla conduzione del programma sopracitato a proposito del quale ha dichiarato di sentirsi molto felice. Ma non solo, ha anche rivelato di essere contenta di condurre Unomattina estate proprio per la fascia oraria in cui è il programma è solito andare in onda ovvero la mattina. A tal proposito ha rivelato di avere l’abitudine di svegliarsi presto e di godere a pieno dei primi momenti della giornata. A proposito della sua carriera nel mondo dello spettacolo, che dura da ben 25 anni, la Autieri rispondendo ad una domanda della giornalista di Nuovo che le ha domandato chi vorrebbe ringraziare non ha avuto timore di menzionare Pippo Baudo. L’attrice ha infatti rivelato che è stato proprio Baudo a volerla a Sanremo molti anni fa e ad averla avviata nel mondo della televisione fornendole diversi consigli.