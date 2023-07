Albano Carrisi gela tutti: “Si a Sanremo ma senza Romina e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi vuole tornare al Festival di Sanremo, ma questa volta senza Romina Power. Ecco cosa ha riferito il cantante di Cellino San Marco.

Albano Carrisi, famoso cantante italiano dalla fama internazionale, ha da poco festeggiato 80 anni ma sembra non avere nessuna intenzione di andare in pensione. Il cantante di Cellino San Marco proprio in questi giorni ha espresso uno dei suoi desideri più grandi, ovvero tornare al Festival di Sanremo. Lo scorso anno è stato ospite speciale sul tanto ambito palco dell’Ariston, insieme a Gianni Morandi ed a Massimo Ranieri, ma Albano vuole tornare come protagonista e come concorrente in gara. E’ questo quanto fatto sapere dallo stesso cantante di Cellino.

Albano Carrisi superati gli 80 anni non vuole fermarsi

Albano Carrisi non ha nessuna intenzione di fermarsi e di andare in pensione, tuttavia sogna proprio il Festival di Sanremo. La scorsa edizione, che ha visto come sempre al timone Amadeus, Albano è stato ospite speciale insieme ad altri due grandi artisti della musica italiana, ovvero Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Per il 2024 però, Albano ha un desiderio, tornare su quel palco come cantante e dunque come concorrente in gara.

Il cantante di Cellino ha un sogno, tornare al Festival di Sanremo

Stando a quanto riferito dallo stesso, Albano avrebbe già pronto il brano da portare al Festival, nella speranza di poter anche vincere il Leone d’oro con lo stesso.“Ho la Sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come super ospite sul palco dell’Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l’invito. Era una idea che avevo in testa dal ‘96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara“. Queste le dichiarazioni di Albano che ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos.

Al Festival da solo senza Romina Power, arriva la conferma

“Sono nato solista e morirò solista”, ha aggiunto il cantante di Cellino San Marco, facendo intendere di voler prendere parte al Festival da solo e dunque senza Romina Power. Per quanto riguarda il brano che Albano ha in mente di portare, sembra che sia lo stesso che pensava di presentare nel 2022, quando non gli è stata data la possibilità di partecipare al Festival.“E’ la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin ad esempio nascono da una sua idea (?, ndDM) e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus“, ha poi aggiunto parlando del direttore artistico Amadeus, che sarà al timone del Festival per il quinto anno consecutivo.