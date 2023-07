I fatti vostri, lanciata la bomba, Tiberio Timperi voleva la Muccitelli al posto di Anna Falchi

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi a settembre sarà al timone de I fatti vostri. Il conduttore ha tentato di portare con se la collega, senza però riuscirci.

Tiberio Timperi è un noto conduttore televisivo, il quale nell’ultimo periodo è stato sotto i riflettori per una lite avvenuta in diretta a UnoMattina con il famoso giornalista che puntata dopo puntata si occupava della rassegna stampa. Sappiamo bene che questi ultimi tempi sono stati piuttosto critici per la RAI, così come per Mediaset visto che le aziende hanno messo in atto una vera e propria rivoluzione. Tanti sono stati i conduttori che hanno lasciato e che sono stati rimpiazzati da altri. Tiberio Timperi, ad esempio non sarà più al timone di UnoMattina in famiglia, ma sarà il conduttore de I Fatti Vostri sostituendo Salvo Sottile che invece lo ritroveremo su Rai 3 con Gotham. Ad ogni modo, proprio in queste ore di lui ne ha parlato Alberto Dandolo il famoso giornalista di Dagospia il quale ha rilasciato un’ intervista al settimanale Oggi. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Tiberio Timperi al timone di Unomattina estate e poi a I fatti vostri

Tiberio Timperi è stato uno dei conduttori che in qualche modo ha subito la rivoluzione in casa Rai. Il conduttore, che è stato al timone di UnoMattina in famiglia è passato proprio in questi giorni a Unomattina Estate insieme a Gigi Marzullo ed a Serena Autieri. Una volta terminata questa avventura poi a settembre sarà al timone de I Fatti Vostri, sostituendo Salvo Sottile che passerà su Rai 3. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a parlare del conduttore è stato Alberto Dandolo nel corso di una intervista rilasciata a Oggi.

Alberto Dandolo lancia un’indiscrezione su Tiberio e Ingrid Muccitelli

Il giornalista ha fatto sapere che al fianco di Tiberio Timperi a settembre ci sarà la famosa attrice Anna Falchi. Poi però ha colto l’occasione per lanciare qualche indiscrezione dicendo “Forse non tutti sanno che…”. Il giornalista avrebbe aggiunto poi “Ma gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato l’arrivo dell’amica e collega Ingrid Muccitelli”.

Tentativo fallito, confermata Anna Falchi

Il giornalista però avrebbe anche aggiunto che il tentativo di Tiberio non sarebbe andato a buon fine. La conduttrice Ingrid Muccitelli è stata confermata alla guida di Unomattina in famiglia. Al fianco del conduttore ci sarà quindi Anna Falchi che negli ultimi anni è stata al timone dello stesso programma al fianco di Salvo Sottile.