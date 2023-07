Elisa Isoardi: “Torno in Rai e credo di sapere il motivo del mio ritorno”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi torna in tv con un programma tutto suo, ma nell’attesa rilascia un’interessante intervista al magazine Nuovo.

Dopo un periodo di stop, Elisa Isoardi è pronta a tornare in televisione con un programma tutto suo. Stando a quanto riferito dalla stessa conduttrice, l’ultimo periodo non è stato proprio così tanto semplice da affrontare da un punto di vista lavorativo e professionale. Da quando il programma La Prova del cuoco è stato cancellato, Elisa si è ritrovata a dover fare i conti con la mancanza di lavoro. L’abbiamo vista a Ballando con le stelle ed è stata anche una naufraga dell’Isola dei famosi. Lo scorso anno è poi tornata in tv con un programma che è andato in onda la domenica pomeriggio su Rai 2, ma purtroppo quest’ultimo pare se non abbia avuto grandi risultati. Per la prossima stagione televisiva invece, le cose potrebbero cambiare visto che Elisa sarà alla guida di Linea verde Life uno dei programmi più amati di sempre dei canali Rai.

Elisa Isoardi torna alla conduzione di un programma tutto suo sui canali Rai

Elisa Isoardi dopo qualche anno di incertezza da un punto di vista professionale e lavorativo, il prossimo anno tornerà con un programma da sempre molto amato dal pubblico italiano. In occasione della presentazione dei Palinsesti Rai della stagione televisiva 2023-2024 è stata ufficializzata la presenza di Elisa Isoardi alla conduzione di linea verde Life.

Linea verde life, Elisa torna in tv e fa una dichiarazione

In attesa del grande ritorno di Elisa in TV, Il Magazine Nuovo ha contattato la conduttrice. Il magazine ha chiesto alla Isoardi se per lei questa nuova avventura sia una sorta di riscatto. Ebbene, la conduttrice ha risposto con la sua solita sincerità ed ha confessato di non vedere questa avventura come un riscatto.“Non parlerei di riscatto, ma di buona semina…Credo che sia la conseguenza dell’aver lavorato bene ed in modo produttivo su Rai2 nel programma Vorrei dirti che…”. Queste le parole della conduttrice che sempre nel corso della stessa intervista a Nuovo, ha aggiunto dell’altro.

Stefano Coletta fa un annuncio alla presentazione dei Palinsesti Rai

La conduttrice ha fatto sapere che durante la presentazione dei Palinsesti Rai, Stefano Coletta ha confessato che ci saranno ancora tante novità, con conferme ma anche rientri di conduttori dopo diversi anni. “A me è spuntato un sorriso perchè io onestamente sento di essere entrambe le cose”, ha aggiunto la conduttrice.