Ultimo, al concerto l’ex fidanzata Federica canta con tutta la voce che ha il brano che il cantante aveva scritto per lei, il video è da brividi

Ultimo fa cantare davvero tutti, anche le ex fidanzate. Questo è ciò che è accaduto al suo concerto dove qualcuno ha ripreso la ex fidanzata, Federica Lelli mentre cantava a squarciagola la canzone che il cantante ha scritto per lei.

Vediamo cosa è accaduto.

Federica Lelli canta fino a perdere la voce la canzone che Ultimo ha scritto per lei

Federica Lelli è la ex fidanzata di Ultimo precedente alla figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo. La ex fidanzata è andata al concerto che il cantante ha tenuto a San Siro ed è stata ripresa da un video, che poi è diventato virale sui social, mentre canta a perdifiato la canzoneche Ultimo ha scritto per lei.

I fan sono abituati a vedere, piuttosto, la fidanzata ad ogni concerto di Ultimo e tutti sono rimasti sopresi quando hanno, invece, visto Federica.

Ultimo e Federica hanno fatto coppia fissa per due anni ma, nonostante nel 2020 sia intervenuta la rottura sono rimasti molto legati tanto che lei si è fatta anche intervistare nel docufilm di Ultimo, “Vivo coi sogni appesi”.

La ragazza, in quell’occasione, non ha lesinato il racconto di diversi momenti della loro vita da fidanzati.

Quando i fan hanno visto il video che riprendeva Federica sulle spalle di un amico mentre cantava con tutto il fiato che aveva la canzone, “22 settembre” che Ultimo ha scritto per lei, hanno commentato in diversi modi, c’è chi ha scritto: “Tornate a farci sognare” mentre qualcun altro ha evidenziato quanto sia bello lasciarsi ma rimanere legati da un affetto profondo.

Ultimo invita al suo concerto Mara Venier

Ultimo ha invitato al suo concerto Mara Venier la quale, non solo, ha accettato ma, a fatica è riuscita a portare con sé anche la figlia, Elisabetta Ferracini molto provata dalla morte del marito.

Mara Venier ha raccontato di essere stata felicissima di essere riuscita a trascinare fuori casa la figlia per due ore e vederla anche sorridere ma, purtroppo, sui social gli haters si sono scatenati con frasi orribili del tipo: “ma non eravate in lutto”. La Venier non ha sopportato tutta questa ondata di cattiveria e da allora sta evitando di postare qualunque cosa come lei stessa ha raccontato.