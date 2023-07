Filippa Lagerback, Fazio e Littizzetto, stoccata alla Rai: “Vendetta, tremenda vendetta”

0 SHARES Condividi Tweet

Che la trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa non andrà più in onda su Rai tre dal prossimo autunno bensì su Nove, ormai lo sanno davvero tutti. Fazio, con il suo seguito di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback hanno traslocato solo di rete perché il loro programma continuerà uguale a quello che fino a giugno è stato trasmesso dalla Rai. Fazio è stato solo il primo di una serie di volti storici della Rai ad andare via, infatti, a lui sono seguiti Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer per la Rai ma anche per le reti Mediaset, Barbara d’Urso è Belen Rodriguez. Tornando a Fazio, in questi giorni è trapelata una notizia un po’ anomala. Si è saputo, infatti, che gli account Twitter, Facebook e Instagram della trasmissione Che tempo che fa, hanno ora il logo della Rai con la seguente dicitura: “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023“. Tutti hanno pensato che sarebbe stato più logico e sensato che questi account rimanessero alla trasmissione e ora anche i diretti interessati, Filippa Lagerback, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno commentato. Vediamo cosa hanno detto.

Filippa Lagerback è stata la prima che ha commentato questa mossa della Rai.

E’ evidente che i primi a rimanerci male sono stati i diretti interessati e così, Filippa Lagerback, per prima ha ricondiviso l’articolo di Fan Page che ne parlava e che spiegava così: “Fabio Fazio sparisce dai social di Che Tempo Che Fa, gli account restano di proprietà della Rai. Le pagine social della trasmissione, negli ultimi anni sono diventate un propulsore importante per il programma condotto da Fabio Fazio. Nelle ultime gli account Instagram, Facebook e Twitter hanno subito una modifica sostanziale, con il logo della Rai che ha sostituito il volto di Fabio Fazio e la didascalia che fa riferimento all’archivio del programma dal 2020 al 2023. In sostanza gli account sono di proprietà della Rai che ne resta detentrice nonostante il cambio di rete e potrà utilizzarle per il materiale a disposizione relativo alle ultime stagioni della trasmissione. Non vale lo stesso discorso per l’account Tik Tok della trasmissione, che al momento presenta ancora intestazione e foto immutate” e poi ha commentato: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio“.

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno commento a seguire

Anche Luciana Littizzetto ha commentato, scrivendo: “Vendetta tremenda vendetta“, mentre Fabio Fazio ha semplicemente ricondiviso le storie della Lagerback e della Littizzetto.