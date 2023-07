Patrizia Rossetti diretta su Barbara d’Urso: “E’ mancato il garbo e l’educazione”

0 SHARES Condividi Tweet

L’addio di Barbara d’Urso alle reti Mediaset non è ancora un argomento andato nel dimenticatoio, tanto che ieri, giovedì 20 luglio, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi hanno fatto una diretta e tante sono state le domanda che i follower hanno posto loro. Tra questa inevitabilmente, anche un loro pensiero sull’addio di Barbara d’Urso alle reti Mediaset.

Alla domanda diretta a Patrizia Rossetti di cosa ne pensasse, lei ha risposto in modo molto schietto e sincero: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona”.

E poi ha proseguito facendo l’esempio anche di come è andata a lei e alla collega Emanuela Folliero: “Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche a tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

Poi ha preso la parola Elenoire Ferruzzi che ha appoggiato l’idea della Rossetti, avvalorando il discorso: “Esatto, quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani. Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile”.

Elenoire Ferruzzi posta una foto con il pancione

Qualche giorno fa, Elenoire Ferruzzi aveva postato una foto con il pancione e aveva aggiunto la seguente didascalia: “Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma sinceramente non so chi sia il padre. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce***a come tante di voi”.

C’è chi si è divertito con questo post e c’è, invece, chi lo ha trovato di cattivo gusto.