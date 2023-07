Edoardo Donnamaria: “Mai rifarei il Grande Fratello Vip e vi dico perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista a Tv Blog in occasione della quale ha parlato con molto schiettezza di sè stesso e delle scelte presenti e future. Vediamo cosa ha detto.

Edoardo Donnamaria: “Mai più il Grande fratello vip”

Edoardo Donnamaria ha detto così a Tv Blog a proposito dei suoi comportamenti all’interno della casa del Grande fratello vip: “Mediaset vuole prendere le distanze dal trash? Io non lo sono mai stato”.

E poi ha detto di non aver mai seguito, prima di entrare nella casa, il Grande fratello: “Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi, non l’ho mai guardato. Infatti, mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa; all’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni sono tutte reali. Mi sono ricreduto”.

E poi, alla domanda precisa se si è addirittura pentito di aver partecipato al programma, ha riposto: “No. Sono contento di averlo fatto, ma non lo rifarei”.

E poi ha spiegato il motivo per il quale mai lo rifarebbe: “Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita”.

Edoardo Donnamaria ha detto che non parteciperebbe mai ad un reality di coppia

Poi l’ex gieffino è stato molto netto anche sulla risposta a partecipare ad un altro reality, questa volta di coppia: “Roba de coppia no… un programma di gossip proprio no, perché il gossip è la cosa più lontana da me in assoluto. Se invece parliamo di Isola dei famosi o Pechino Express allora sì, anche subito: sono appassionato di giochi, prove fisiche e sopravvivenza”.

E poi ha anche parlato del rapporto che ha con Barbara Palombelli con la quale ha lavorato per tanti anni a Forum: “Ci scambiamo messaggi, è stata la prima a sostenermi al Gf. Non ha giudicato il mio percorso, mi ha dato un consiglio: ‘metti da parte l’astio e le guerre da Grande Fratello, perché lì dentro è un gioco e bisogna tornare alla vita reale’.