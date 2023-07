Gf vip 8, il nome di Cesara Buonamici sta facendo impazzire il gossip

0 SHARES Condividi Tweet

Cesara Buonamici opinionista al Gf vip 8? L’indiscrezione che fa tremare tutti. Ecco cosa si dice.

Si comincia a delineare il cast della nuova edizione del Grande Fratello vip, il reality condotto ancora una volta da Alfonso Signorini che tornerà a settembre. Non si fa altro che parlare dei nomi dei probabili concorrenti ma non solo. C’è anche grande attesa di scoprire chi ci sarà al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti che hanno lasciato il proprio posto da opinionista. Ebbene, in queste ore sembra essersi diffusa una indiscrezione che vedrebbe una nota giornalista nel cast del reality di Canale 5. Ma di chi si tratta?

Grande fratello vip, in moto la macchina lavorativa

La macchina lavorativa del Grande Fratello vip è già all’opera e nonostante manchino ancora diverse settimane, sono in tanti a chiedersi chi troveremo questa volta all’interno della casa più spiata d’Italia. Tante indiscrezioni si sono diffuse in questi giorni e riguardano per lo più i personaggi che ricopriranno il ruolo di opinionista e che prenderanno quindi il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nel dettaglio in queste ore si è parlato di una famosa giornalista la quale potrebbe rivestire il ruolo di opinionista del reality di Canale 5.

Scoop sui nuovi opinionisti

Stiamo parlando di Cesara Buonamici e nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere confermata si tratterebbe sicuramente di un grande colpo per Alfonso Signorini. Il motivo? Oltre ad essere un grande personaggio di spicco dell’azienda Mediaset è anche una nota e amata giornalista. Non è di certo una novità il fatto che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di portare in azienda qualità e tralasciare il Trash. Stando a quanto riferito da Giuseppe Candela su Dagospia la scelta era piovuta inizialmente su Katia Ricciarelli e Paola Barale, ma poi improvvisamente le cose sarebbero cambiate. “Le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset, poi uno stop di riflessione improvviso“. Questa l’ indiscrezioni di Giuseppe Candela. Adesso spunta invece il nome della giornalista Cesara Buonamici anche se parliamo sempre di indiscrezioni e non c’è ufficialità.

Scoop su Elisabetta Gregoraci

“Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione”, avrebbe aggiunto Candela. In queste ore inoltre è anche apparso un altro retroscena che riguarderebbe Elisabetta Gregoraci la quale potrebbe essere anche lei la nuova opinionista della trasmissione.