Marco Liorni diretto: “Questa cosa io la so ma non si può dire”

Marco Liorni rilascia un’intervista e commosso ricorda un grande conduttore scomparso prematuramente .

Marco Liorni è un noto conduttore il quale durante la stagione invernale è al timone del programma Italia si, adesso invece sta conducendo una nuova edizione di Reazione a Catena sempre su Rai 1. È uno dei conduttori più amati della televisione italiana e ogni suo programma diventa un grande successo. Ad ogni modo, quest’ultimo in questi giorni ha rilasciato una intervista molto interessante al settimanale Nuovo e ad un certo punto della chiacchierata, si è anche tanto commosso. Ma per quale motivo?

Marco Liorni, intervista al settimanale Nuovo

Marco Liorni attualmente impegnato con l‘edizione di Reazione a Catena, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante sulle pagine del settimanale Nuovo. È stata una chiacchierata molto simpatica e divertente nel corso della quale il conduttore ha parlato della sua vita privata ma anche della sua carriera. Ad un certo punto poi, Marco si è anche tanto commosso quando ha ricordato un collega che purtroppo è venuto a mancare prematuramente qualche anno fa.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi, la commozione di Liorni

Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi uno dei conduttori più amati di sempre, che come sappiamo purtroppo è deceduto dopo aver lottato contro un brutto male. “Ti sei ispirato a qualche modello in particolare?”, ha chiesto il giornalista al conduttore. Nel dare la sua risposta Marco è stato piuttosto sincero e si è anche tanto emozionato. “Sono cresciuto con i quiz di Mike Bongiorno. Poi ho seguito Amadeus, Carlo Conti e il compianto Fabrizio Frizzi, padrone di casa de L’Eredità per tanti anni”. Questa è la replica di Marco Liorni impegnato in queste settimane con Reazione a catena è pronto in autunno a tornare al timone di Italia si.

Marco scherza e ironizza e cita la moglie

“Sai di piacere molto al pubblico televisivo, in particolare alle donne?”, ha chiesto ancora il giornalista al conduttore. Quest’ultimo dopo essersi fatto una grande risata ha ironizzato dicendo “Si lo so, ma non diciamolo a mia moglie Giovanna!”. Liorni ha poi svelato un segreto ovvero ha ammesso qual è la sua qualità principale come conduttore. Secondo Marco, la sua più grande qualità è il fatto che quando si trova alla conduzione di un programma difficilmente si fa coinvolgere dalla ragione ma si lascia andare all’empatia.