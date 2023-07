Tommaso Zorzi posta un video con il figlio di Aurora Ramazzotti, il web si scatena con insulti irripetibili, interviene lei

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi in vacanza con Aurora Ramazzotti. Sotto al post piovono insulti davvero terribili, lui replica con ironia.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono molto amici e lo hanno dimostrato in più di un’occasione. Da quando la figlia di Michelle Hunziker è diventata mamma, Tommaso si è comportato con il piccolo nascituro proprio come uno zio modello. In queste ore sui social network sono apparse delle immagini in cui si vede proprio l’ex vincitore del Grande Fratello vip cullare il figlio di Goffredo Cerza e di Aurora Ramazzotti. Tutto bene se non fosse che sotto al post sono piovute diverse critiche. Ma per quale motivo?

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti in vacanza insieme in Sardegna

È tempo di vacanza per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, i quali sono in compagnia del loro piccolo Cesare. Con loro, anche Michelle Hunziker e le figlie Sole e Celeste ma anche l’amico Tommaso Zorzi. La conduttrice, con le figlie, nipote e genero si trovano attualmente in Sardegna, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Assente per giusta causa Eros Ramazzotti che attualmente è impegnato con vari tour un po’ in tutto il mondo. Come abbiamo già avuto un modo di anticipare, Tommaso Zorzi è stato da sempre molto vicino ad Aurora Ramazzotti e lo è stato ancora di più da quando quest’ultima è diventata mamma.

L’ex vincitore del Grande fratello vip culla il piccolo Cesare

L’ex vincitore del Grande Fratello vip, si è comportato con il piccolo Cesare come uno zio riempiendolo di attenzioni. Nelle immagini che sono apparse sui social qualche ora fa, si vede proprio Tommaso coccolare e cullare il piccolo. A riprendere la scena è stata anche Michelle Hunziker che ha immortalato Tommaso e Aurora mentre cantavano un brano di Elvis Presley al piccolo Cesare per augurargli il buongiorno. Se da una parte tanti sono stati i commenti simpatici e di stima nei confronti di Michelle ma anche di Aurora e Tommaso, dall’altra in molti hanno colto l’occasione per fare ancora una volta polemica.

Critiche e polemiche per Tommaso, l’influencer replica con ironia

“Certo facile per un gay ricco comprarsi un bambino sfruttando le donne povere! Utero in affitto reato universale!”. Questo è uno dei tanti commenti piuttosto cattivi apparsi sotto al post pubblicato da Michelle. Aurora Ramazzotti non ha potuto non replicare a questo commento, ed ha condiviso la chat e commentato il messaggio, ovviamente In modo ironico così come lei è solita fare.“Io però così volo ca**o”, ha scritto Aurora in risposta al messaggio precedente. Anche Tommaso subito dopo ha voluto fare dell’ironia su questa incresciosa vicenda, pubblicando una foto a bordo piscina e scrivendo queste parole“Piccola pausa dallo sfruttamento di donne povere“.